Fiul lui Pirlo, amenintat si insultat dupa sezonul horror al lui Juventus, desi e jucator al clubului! Ce i-au scris fanii

Fiul lui Andrea Pirlo, Nicolo Pirlo, a avut o postare pe Instagram in care si-a spus oful.

Primul sezon din cariera de antrenor a lui Andrea Pirlo nu este un succes. Este pe locul 4 in Seria A, dupa 33 de etape, cu doar 66 de puncte. Pozitiile fruntase sunt ocupate de Inter, 79 de puncte, Atalanta, 68 de puncte si Milan, 66 de puncte.

Dupa 9 ani de domnie in Italia, torinezii si-au luat adio de la titlu si de la Champions League, unde au fost eliminati in optimi de FC Porto. Singurul trofeu pentru care se mai lupta este Cupa Italiei, unde o vor intalni in finala pe Atalanta.

Egalul de ieri cu Fiorentina i-a infuriat pe fani, care si-au varsat mania asupra fiului lui Pirlo, care joaca pentru echipa U19 a lui Juventus.

Nicolo Pirlo a postat mesajul primit pe Instagram, in care un individ ii scrie "trebuie sa mori impreuna cu tatal tau", si a dezvaluit ca primeste zilnic astfel de insulte.

"Eu nu sunt o persoana care judeca, nu imi place s-o fac. Fiecare are dreptul sa spuna ce vrea. Sunt primul care face asta si nu as vrea niciodata ca cineva sa imi ia libertatea de exprimare.



Parintii mei m-au invatat sa am idei, si mai presus de toate sa le ascult pe ale altora, dar cred ca exista o limita pentru toate si aceasta limita a fost depasita de ceva timp.

Am 17 ani și primesc mesaje de acest fel in fiecare zi (vi-l arat pe ultimul primit acum putin timp) nu pentru ca fac ceva anume, numai pentru ca sunt fiul unui antrenor, caruia probabil, s-ar putea sa nu-i placa.

Aceasta ar fi 'vina mea' si motivul pentru care primesc in fiecare zi mesaje care imi doresc moartea si diverse insulte.

As vrea sa va rog sa va puneti in pielea mea, doar o secunda, si sa va intrebati ce veti simti.", a fost mesajul postat pe contul oficial de Instagram al lui Nicolo Pirlo.