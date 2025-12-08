Meciul poate fi urmărit în această seară, de la 22:00, LIVE pe VOYO. Cele mai importante faze ale partidei pot fi revăzute pe site-ul Sport.ro.

Manchester United ocupă locul 12 în clasamentul din Premier League, cu 22 de puncte strânse în 14 meciuri. Cu o victorie obținută în fața ultimei clasate, ”Diavolii” de pe Old Trafford ar urca până pe locul șase în clasament.

De cealaltă parte, Wolverhampton ocupă ultima poziție a clasamentului, cu doar două puncte.

În ultima etapă, Manchester United a remizat cu West Ham, scor 1-1.

De cealaltă parte, Wolverhampton vine după un eșec cu Nottingham Forest, scor 0-1.

