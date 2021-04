Cati bani ia Dragusin de la Juventus dupa ce a semnat prelungirea. Radu le-a refuzat pe Totenham, Leipzig si Newcastle

Dragusin (19 ani) si-a prelungit contractul cu Juventus dupa mai multe luni de negocieri. Informatia a fost anuntata in exclusivitate de www.sport.ro.

Dragusin a avut propuneri de la Tottenham, Leipzig, Wolfsburg. Newcastle sau Crystal Palace, dar a preferat sa continue langa Ronaldo. Clubul i-a promis ca va conta pe el si ca nu va fi imprumutat, sustine agentul Florin Manea.

Gazzetta dello Sport a notat in editia tiparita ca Dragusin va primi 500 000 de euro in sezonul 2021-2022, apoi salariul sau va creste in fiecare an. In ultimul, fundasul roman va ajunge la un milion de euro pe sezon.

"Suntem foarte fericiti, am asteptat o vreme, dar a meritat. Radu va avea ocazia sa lupte cu cei mai buni din lume, are o mare dorinta de a ramane aici si va munci din greu pentru a deveni un viitor titular. Da, pot confirma ca am fost contactati de mai multe cluburi europene. Crystal Palace, Newcastle, Leipzig, Wolfsburg si chiar Tottenham l-au vrut pe jucator. I-am prezentat ofertele baiatului care, totusi, nu avea nicio indoiala si dorea sa ramana la Juventus", a explicat agentul fotbalistului, Florin Manea, pentru tuttojuve.com.

"Conducerea s-a comportat foarte bine. Ni s-a promis ca va ramane si va avea ocazia sa lupte pentru a prinde echipa fara sa fie imprumutat. Cu siguranta a ales calea cea mai dificila, dar incetul cu incetul cred ca isi va indeplini visul", a completat impresarul.