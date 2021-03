Radu Dragusin, pe o lista selecta! Jurnalistii de la Goal cred ca poate fi viitorul fotbalului italian! Cum au raspuns fanii 

Radu Dragusin a debutat in acest sezon la prima echipa a lui Juventus.

Tanarul fotbalist este pe placul lui Andrea Pirlo, iar oficialii campioanei Italiei vor sa il convinga pe fundas sa semneze o prelungire a contractului.

Cei de la Goal l-au remarcat pe Dragusin si l-au inclus pe o lista selecta, alaturi de alti 3 tineri jucatori de la AC Milan, Inter si AS Roma.

Jurnalistii i-au prezentat pe Radu Dragusin, Sebastiano Esposito, Riccardo Calafiori si Lorenzo Colombo drept unii dintre fotbalistii in jurul carora s-ar putea contura viitorul fotbalului italian.

Unul dintre fanii lui Juventus a notat in sectiunea de comentarii ca l-a remarcat pe roman in Cupa Italiei, unde a aratat foarte bine, motiv pentru care crede ca va deveni un fundas extraordinar.

????⚫️ Sebastiano Esposito

???????? Riccardo Calafiori

????⚫️ Lorenzo Colombo

⚪️⚫️ Radu Dragusin The future of Serie A? #NXGN pic.twitter.com/uy3Ib3AMyD — Goal (@goal) March 26, 2021

Radu Dragusin este, in aceste zile, in Ungaria, fiind selectionat de Adrian Mutu in lotul nationalei U21 pentru meciurile din faza grupelor Campionatului European de tineret.

Romania U21 intalneste Ungaria U21 in aceasta seara, de la ora 19:00, in direct pe TVR 1. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.