Rasturnare de situatie in cazul lui Dragusin! Romanul, out de la Juventus?! Unde ar putea ajunge 

Chiar daca a semnat recent o prelungire a contractului cu Juventus, Radu Dragusin ar putea ajunge la o alta echipa.

Jurnalistii italieni scriu ca fundasul roman de 19 ani ar putea fi folosit drept moneda de schimb in transferul unui fotbalist argentinian, care este principala tinta a oficialilor lui Juventus pentru urmatoarea perioada de mercato.

Este vorba despre fundasul Nicolas Tagliafico, legitimat la Ajax Amsterdam, pentru care olandezii cer 40 de milioane de euro. Conform jurnalistilor de la CalcioMercatoWeb, campioana en-titre a Italiei ar fi dispusa sa-l cedeze pe Dragusin la Ajax, ceea ce ar duce la scaderea pretului pentru Tagliafico la jumatate.

Chiar daca impresarul romanului anuntase ca una dintre conditiile fotbalistului era aceea de a nu fi imprumutat in alta parte, varianta mutarii in Olanda nu este imposibila in conditiile in care Pirlo a ales sa nu-l mai foloseasca in ultima perioada.

Dragusin, care a debutat deja in Champions League si Serie A, a jucat in ultimele doua saptamani in Serie C, la echipa de tineret a clubului. Acest lucru nu il ajuta sa creasca, jurnalistii italieni notand ca are nevoie de intensitate si de multe meciuri in picioare pentru a deveni "noul Virgil Van Dijk".

Juventus este, in acest moment, pe locul 4 in clasamentul din campionatul Italiei, cu 66 de puncte, luptandu-se pentru un loc in urmatorul sezon de Champions League cu Atalanta, AC Milan, Lazio si Napoli.