"De-asta l-au semnat!" Reactia de ultima ora a impresarului lui Radu Dragusin dupa zvonul ca ar putea pleca de la Juventus 

Presa internationala a scris marti ca Radu Dragusin ar putea fi implicat intr-un transfer de jucatori intre Juventus si Ajax.

Potrivit jurnalistilor de la TuttoMercatoWeb, romanul in varsta de 19 ani ar fi putut fi implicat in transferul lui Nicolas Tagliafico la Juventus, italienii cedandu-l pe Dragusin pentru ca olandezii sa mai scada din pretul pe care i l-au stabilit argentinianului.

Agentul romanului a comentat informatia, negand faptul ca Dragusin ar putea pleca de la Juventus in urmatoarea perioada. Florin Manea a vorbit si despre motivul pentru care fundasul nu a mai fost prezent in lotul lui Pirlo in ultimele saptamani.

"M-a sunat atat de multa lume inca a trebuit sa ma interesez daca este ceva. Este total fals, o prostie, mi s-a transmis ca nu e nimic adevarat. A aparut pe un cont de Twitter si de acolo s-a propagat. Pai, ei l-au semnat pentru ca au incredere in el, nu ca sa-l dea mai departe.

Probabil ca unii dintre cei care nu l-au mai vazut in lot au crezut stirea, dar e clar ca nu stiau ca motivul absentei sale, a lui Fagioli si a lui Di Pardo. A fost cauzata de cazul de COVID aparut la echipa U23, unde au fost sa joace, si au ramas in bula. Cred ca joi ii testeaza si se vor intoarce la prima echipa", a declarat Florin Manea, potrivit DigiSport.