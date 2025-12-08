Fostul antrenor Ioan Sdrobiş a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, au anunţat, luni, mai multe dintre echipele pe care le-a pregătit, în social media, CSM Reşiţa, Farul Constanţa, Oţelul Galaţi, Dacia Unirea Brăila.

''Clubul nostru anunţă cu regret trecerea în nefiinţă a 'Părintelui' Ioan Sdrobiş. Născut la 9 martie 1946, la Bacău, a debutat ca antrenor în 1988 la Oţelul Galaţi. Ulterior, tehnicianul le-a mai pregătit pe Universitatea Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare, Electroputere Craiova, Focşani, Năvodari, Jiul Petroşani, FC Vaslui, CFR Timişoara, Farul Constanţa, Oneşti. El a antrenat echipa noastră în perioada 1997-1998, când CSM Reşiţa evolua în primul eşalon fotbalistic al ţării. Sincere condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!'', se arată în mesajul transmis de CSM Reşiţa.

''Farul Constanţa anunţă cu regret decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei noastre în perioada august 2010-ianuarie 2011. Condoleanţe familiei!'', a anunţat clubul de la malul Mării Negre, potrivit Agerpres.

Oţelul Galaţi a scris în mesajul său: ''Este o zi foarte tristă! Ioan Sdrobiş, antrenor de legendă al Oţelului. alături de care echipa noastră învingea marele Juventus Torino în 1988, a plecat dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei''.

''Clubul Dacia Unirea Brăila îşi exprimă profundul regret pentru trecerea în nefiinţă a lui Ioan Sdrobiş şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Supranumit 'Părintele', acesta a fost un punct de referinţă pentru fotbalul românesc, iar de numele său se leagă şi prezenţa Daciei Unirea Brăila în finala Cupei României din 1993, sezon în care a fost antrenorul formaţiei (1992-1993). Dumnezeu să-l ierte!'', se arată în mesajul clubului aflat în liga a treia.

