Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Într-un sezon în care Liverpool nu se regăsește și înregistrează un număr șocant de înfrângeri, Arne Slot a luat decizia curajoasă de a nu mai miza pe Mohamed Salah în ultimele meciuri. Egipteanul a fost rezervă neutilizată în două dintre ultimele trei etape de Premier League.

Conducerea lui Liverpool, de partea lui Arne Slot în conflictul cu Mohamed Salah



După 3-3 contra lui Leeds, meci în care a rămas pe banca de rezerve, starul lui Liverpool a acordat un interviu în care s-a plâns că este scos țap ispășitor și că este șocat de tratamentul la care este supus.



După ieșirea nervoasă a lui Salah, conducerea lui Liverpool și-a manifestat "susținerea totală" față de Arne Slot și a transmis că "managerul trebuie să aibă libertate totală când vine vorba de decizii tactice", iar Salah "trebuia să reacționeze într-o manieră profesionistă', scrie talkSPORT.



Sursa citată scrie că Salah ar putea inclusiv să fie lăsat acasă pentru următorul meci al lui Liverpool. "Cormoranii" vor juca pe terenul lui Inter Milano, marți seară, în faza principală din Champions League.



În tot acest context tensionat, rămâne de văzut dacă Salah mai are viitor la Liverpool. Egipteanul este așteptat să plece la Cupa Africii pe Națiuni după meciul cu Brighton, programat sâmbătă, 13 decembrie.

În acest sezon, Salah are 19 meciuri, 5 goluri și 3 pase de gol pentru Liverpool, echipă ajunsă pe locul 8 în Premier League.

