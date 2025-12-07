Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului Premier League
Mohamed Salah a lansat un atac dur la adresa lui Arne Slot, după ce a fost lăsat din nou pe banca de rezerve a lui Liverpool.

Mohamed SalahArne SlotLiverpool
Într-un sezon în care Liverpool nu se regăsește și înregistrează un număr șocant de înfrângeri, Arne Slot a luat decizia curajoasă de a nu mai miza pe Mohamed Salah în ultimele meciuri. Egipteanul a fost rezervă neutilizată în două dintre ultimele trei etape de Premier League.

Conducerea lui Liverpool, de partea lui Arne Slot în conflictul cu Mohamed Salah

După 3-3 contra lui Leeds, meci în care a rămas pe banca de rezerve, starul lui Liverpool a acordat un interviu în care s-a plâns că este scos țap ispășitor și că este șocat de tratamentul la care este supus.

După ieșirea nervoasă a lui Salah, conducerea lui Liverpool și-a manifestat "susținerea totală" față de Arne Slot și a transmis că "managerul trebuie să aibă libertate totală când vine vorba de decizii tactice", iar Salah "trebuia să reacționeze într-o manieră profesionistă', scrie talkSPORT.

Sursa citată scrie că Salah ar putea inclusiv să fie lăsat acasă pentru următorul meci al lui Liverpool. "Cormoranii" vor juca pe terenul lui Inter Milano, marți seară, în faza principală din Champions League.

În tot acest context tensionat, rămâne de văzut dacă Salah mai are viitor la Liverpool. Egipteanul este așteptat să plece la Cupa Africii pe Națiuni după meciul cu Brighton, programat sâmbătă, 13 decembrie.

În acest sezon, Salah are 19 meciuri, 5 goluri și 3 pase de gol pentru Liverpool, echipă ajunsă pe locul 8 în Premier League.

Salah, un car de nervi: „Vor să fiu țap ispășitor!“

Salah a rămas pe bancă, fără niciun minut, în Leeds – Liverpool (3-3). El fusese în aceeași situație și în meciul cu West Ham, câștigat cu 2-0, pe 30 noiembrie. Întreaga situație l-a scos din sărite!

Nu mi-a venit să cred (n.r. – râde nervos). Nu mi-a venit să cred că am stat pe bancă, timp de 90 de minute. Cred că e a 7-a oară, în acest sezon, când stau pe bancă. Ceea ce, cred eu, e o premieră în toată cariera mea. Sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte foarte dezamăgit (n.r. – râde nervos din nou). Am făcut atât de multe pentru acest club. Și toată lumea a văzut asta, de-a lungul anilor. Mai ales, în sezonul trecut (n.r. – a avut cele mai bune cifre, de când e la Liverpool). Și acum stau pe bancă. De ce? Nu știu! Am impresia că sunt aruncat pe sub roțile autobuzului de cei de la club. Eu așa simt! E foarte clar că cineva vrea ca eu să fiu un țap ispășitor. Clubul mi-a promis atât de multe lucruri, în vară, iar acum stau pe bancă, meci de meci (n.r. – râde nervos). Practic, nicio promisiune n-a fost respectată!“, a tunat Salah, în fața unor reporteri uluiți..

„Îmi voi lua la revedere de la fanii lui Liverpool“

În continuarea interviului, Salah a oferit alte declarații șocante.

Am crezut că am o relație bună cu managerul Arne Slot. Acum, îmi dau seama că n-avem nicio relație, de fapt! Nu știu de ce. Impresia mea e că cineva nu mă dorește la acest club. Dar, chiar și așa, voi fi mereu un suporter al lui Liverpool. Nu doar eu, ci toată familia mea. Deja, am sunat-o pe mama mea și i-am zis să vină la ultimul meci, cel cu Brighton, înainte să plec la Cupa Africii. Vreau să mă bucur de acest meci, indiferent că voi juca sau nu. Meciul va fi pe Anfield, așa că îmi voi lua la revedere de la suporteri. Apoi, voi merge la Cupa Africii pe Națiuni. Iar cât timp sunt acolo, nu știu ce se va întâmpla aici“, a spus veteranul egiptean, lăsând de înțeles că finalul șederii sale, la Liverpool, e o posibilitate.

VIDEO Rezumat Leeds - Liverpool 3-3 (VOYO)

