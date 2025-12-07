Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos în iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos &icirc;n iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ștefan Târnovanu (25 de ani) apără constant la FCSB de trei ani și jumătate, iar în urma evoluțiilor bune din competițiile europene a atras atenția unor cluburi din străinătate.

TAGS:
FCSBSparta PragaGigi BecaliCehiaStefan Tarnovanu
Din articol

Târnovanu este văzut drept o variantă pentru poarta celor de la Sparta Praga începând din iarnă. Clubul din Cehia nu ar fi mulțumit de actualele variante dintre buturi, iar goalkeeper-ul de la FCSB se numără printre cele 5 variante propuse de publicația Zongl Magazin.

Ștefan Târnovanu, propus de cehi la Sparta Praga

"Criza portarilor de la Sparta Praga afectează echipa atât în campionat, cât și în meciurile europene. Peter Vindahl are uneori intervenții de calitate, dar nu se poate spune că este un portar de încredere. De asemenea, Jakub Surovčíc, după gafa de la Brno, a demonstrat că nu poate pune presiune pe Vindahl, astfel că este posibil ca Sparta să caute un nou portar în iarnă", notează Zongl Magazin, care a prezentat și o listă cu 5 variante de goalkeeperi.

"Așa cum știm, Sparta are o experiență bună cu portarii români, deci de ce nu ar apela din nou la portarul titular de la cea mai mare echipă din țară? Târnovanu a demonstrat că poate avea prestații foarte bune pe termen lung. Chiar dacă FCSB nu traversează cel mai bun moment, asta nu ia nimic din meritele lui", au scris cehii.

  • Precedentul portar român de la Sparta Praga a fost Florin Niță, care a ajuns în Cehia în ianuarie 2018, tot de la FCSB, în schimbul sumei de 1.350.000 de euro. Niță a strâns 110 meciuri la Sparta, a câștigat o Cupă a Cehiei, iar în 2021 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al echipei.
  • La finalul anului trecut, Gigi Becali anunța că așteaptă 5 milioane de euro în schimbul lui Ștefan Târnovanu.

Celelalte variante propuse de cehi pentru poarta Spartei Praga sunt polonezul Bartosz Mrozek (25 de ani, Lech Poznan), cipriotul Neofytos Michail (31 de ani, Pafos), norvegianul Sander Tangvik (23 de ani, Rosenborg) și cehul Adam Zadražil (25 de ani, FC Hradec Kralove).

Sparta Praga, următoarea adversară a Craiovei în Conference League

Sparta Praga a cucerit de 14 ori titlul în Cehia, ultima dată în sezonul 2023/2024. Echipa este antrenată în prezent de danezul Brian Priske (48 de ani) și evoluează în faza principală din Conference League.

Echipa la care este legitimat și Albion Rrahmani ocupă locul 2 în campionat după 18 etape, cu 5 puncte sub rivala Slavia. În grupa unică din Conference League, Sparta se află pe locul 11, cu 7 puncte acumulate în 4 meciuri, iar joi va juca pe terenul Universității Craiova.

VIDEO Târnovanu, declarații după FCSB - Dinamo 0-0 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
LIVE TEXT: Alegeri &icirc;n București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
ULTIMELE STIRI
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
U Cluj - FC Hermannstadt, Jovo Lukic SHOW ACUM pe Sport.ro! Bosniacul &icirc;nscrie pe bandă rulantă și devine golgheterul Superligii
U Cluj - FC Hermannstadt, Jovo Lukic SHOW ACUM pe Sport.ro! Bosniacul înscrie pe bandă rulantă și devine golgheterul Superligii
&Icirc;ntrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: &rdquo;Mult timp m-a urmărit&rdquo;
Întrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: ”Mult timp m-a urmărit”
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a &icirc;nscris 17 goluri, c&acirc;t toată cealaltă echipă
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a înscris 17 goluri, cât toată cealaltă echipă
U Craiova - CFR, 20:30. Echipele probabile + cotă de speculat acordată de casele de pariuri. Analiza lui Dan Chilom
U Craiova - CFR, 20:30. Echipele probabile + cotă de speculat acordată de casele de pariuri. Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;

Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Gigi Becali s-a resemnat &icirc;n privința &rdquo;perlei&rdquo; sale de la FCSB: &rdquo;Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul&rdquo;

Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”

Man &bdquo;On Fire&ldquo;: Dennis, repriză excelentă &icirc;n Olanda, la PSV!

Man „On Fire“: Dennis, repriză excelentă în Olanda, la PSV!

Cum a fost numită Rom&acirc;nia după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Cum a fost numită România după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"



Recomandarile redactiei
&Icirc;ntrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: &rdquo;Mult timp m-a urmărit&rdquo;
Întrebat despre Drăgușin, Florin Gardoș a oferit un verdict crunt. Apoi, a devenit extrem de sensibil: ”Mult timp m-a urmărit”
U Cluj - FC Hermannstadt, Jovo Lukic SHOW ACUM pe Sport.ro! Bosniacul &icirc;nscrie pe bandă rulantă și devine golgheterul Superligii
U Cluj - FC Hermannstadt, Jovo Lukic SHOW ACUM pe Sport.ro! Bosniacul înscrie pe bandă rulantă și devine golgheterul Superligii
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a &icirc;nscris 17 goluri, c&acirc;t toată cealaltă echipă
Dinamo și-a dezintegrat adversara: 62-17! Cine este dinamovistul care a înscris 17 goluri, cât toată cealaltă echipă
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Gol fabulos sub ochii lui Olăroiu: stadionul a &bdquo;erupt&ldquo; după o fază de manualul fotbalului
Gol fabulos sub ochii lui Olăroiu: stadionul a „erupt“ după o fază de manualul fotbalului
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Și bătută, și cu banii luați! C&acirc;t trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lewandowski din Kosovo cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
"Lewandowski din Kosovo" cucerește Cehia! Rrahmani scrie istorie din prima zi la Sparta Praga
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

A &icirc;nceput să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și D&acirc;mbovița, &icirc;nsă poate fi folosită doar la toalete

stirileprotv A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

Două spitale construite prin PNRR, finalizate p&acirc;nă la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

stirileprotv Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!