Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos în iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Târnovanu este văzut drept o variantă pentru poarta celor de la Sparta Praga începând din iarnă. Clubul din Cehia nu ar fi mulțumit de actualele variante dintre buturi, iar goalkeeper-ul de la FCSB se numără printre cele 5 variante propuse de publicația Zongl Magazin.

Ștefan Târnovanu, propus de cehi la Sparta Praga



"Criza portarilor de la Sparta Praga afectează echipa atât în campionat, cât și în meciurile europene. Peter Vindahl are uneori intervenții de calitate, dar nu se poate spune că este un portar de încredere. De asemenea, Jakub Surovčíc, după gafa de la Brno, a demonstrat că nu poate pune presiune pe Vindahl, astfel că este posibil ca Sparta să caute un nou portar în iarnă", notează Zongl Magazin, care a prezentat și o listă cu 5 variante de goalkeeperi.



"Așa cum știm, Sparta are o experiență bună cu portarii români, deci de ce nu ar apela din nou la portarul titular de la cea mai mare echipă din țară? Târnovanu a demonstrat că poate avea prestații foarte bune pe termen lung. Chiar dacă FCSB nu traversează cel mai bun moment, asta nu ia nimic din meritele lui", au scris cehii.

Precedentul portar român de la Sparta Praga a fost Florin Niță, care a ajuns în Cehia în ianuarie 2018, tot de la FCSB, în schimbul sumei de 1.350.000 de euro. Niță a strâns 110 meciuri la Sparta, a câștigat o Cupă a Cehiei, iar în 2021 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al echipei.

La finalul anului trecut, Gigi Becali anunța că așteaptă 5 milioane de euro în schimbul lui Ștefan Târnovanu.



Celelalte variante propuse de cehi pentru poarta Spartei Praga sunt polonezul Bartosz Mrozek (25 de ani, Lech Poznan), cipriotul Neofytos Michail (31 de ani, Pafos), norvegianul Sander Tangvik (23 de ani, Rosenborg) și cehul Adam Zadražil (25 de ani, FC Hradec Kralove).

