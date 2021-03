"Dupa ce va semna, va prinde mai multe meciuri!" Detalii de ULTIMA ORA despre situatia lui Radu Dragusin

Considerat unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Italia, Radu Dragusin este la mare cautare printre scouterii din Europa.

Dupa ce s-a vorbit de interesul lui RB Leipzig, cei de la Juventus s-au miscat rapid si l-au asigurat pe jucatorul roman ca nu se pune probleme sa plece din Italia. Negocierile pentru un nou contract sunt aproape de finalizare, conform impresarului lui Dragusin, Florin Manea, iar viitorul fotbalistului la clubul unde joaca si Cristiano Ronaldo pare stralucit.

"In mare parte da, semneaza cu Juventus, dupa ce se termina cu lotul cred ca voi zbura la Torino si vom avea o discutie finala, el este in ultimele sase luni, oricand poate sa semneze cu oricine. Si atunci si Juventus sunt putin circumspecti sa il bage. Dar in momentul in care va semna, eu cred ca va avea mai multe meciuri la Juventus, la echipa mare. Din ce am discutat eu, se bazeaza pe el, l-au pus cap de lista pentru 'resemnare', chiar si Agnelli a insistat, «dom’le, rezolvati situatia cu Dragusin, sa stim ce facem».

Deci se mizeaza foarte mult pe el. Acum avea si el doua zile libere, trebuia sa dea un examen pentru bacalureat, s-a accidentat Chiellini la nationala Italiei, a sunat Pirlo, ne-a informat imediat team managerul, pe 31 cel tarziu trebuie sa fie la Torino ca este in lot pentru meciul cu Torino", a declarat Florin Manea, pentru ProSport.

Dragusin nu a fost folosit pana acum de Adi Mutu, la Budapesta, in primele partide, 1-1 cu Olanda si 2-1 cu Ungaria. Antrenorul pitestean s-a bazat pe cuplul de fundasi centrali format din Denis Ciobotariu si Alex Pascanu.