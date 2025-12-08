Ambele echipe pot urca în clasament în cazul unei victorii.

UTA Arad – Petrolul, 17:30, LIVE TEXT, pe Sport.ro

Dacă UTA Arad va obține cele trei puncte, atunci va urca până pe locul șase în clasament și le va depăși pe FCSB, Farul, U Cluj și Oțelul. În momentul de față, arădenii ocupă locul 10, cu 25 de puncte.

Și Petrolul are o miză importantă. Cu o victorie, ploieștenii o vor depăși pe CFR Cluj și va ajunge pe locul 11 în ierarhie, cu 22 de puncte.

Cele două formații s-au înfruntat deja de două ori în această stagiune, mai întâi în campionat, când UTA Arad a avut câștig de cauză, scor 2-1, iar mai apoi în Cupa României, într-un meci încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipa lui Adrian Mihalcea vine cu un moral fantastic la meciul cu Petrolul. Arădenii au învins-o pe FCSB la scor de neprezentare în Cupa României (3-0). De cealaltă parte, prahovenii lui Eugen Neagoe au suferit o înfrângere extrem de dură cu Universitatea Craiova, scor 0-4.

Clasamentul din Superliga României

