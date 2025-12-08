Cristi Chivu (44 de ani) e cel mai bine cotat antrenor român, la ora actuală, având în vedere că a atins „Everestul“ prin numirea sa la o formație de talia lui Inter.

În afară de Chivu însă, mai avem tehnicieni care, în ultimii ani, s-au transformat în niște ambasadori de marcă pentru fotbalul românesc. Pentru că munca lor a creat o imagine foarte bună pentru țara noastră. Vorbim despre românii care au activat sau care activează în Orientul Mijlociu. Confirmarea acestei realități am primit-o acum, încă o dată.

Iordănescu, Olăroiu și Lucescu jr, în Top 5 antrenori din istoria campionatului saudit

În vremurile pe care le trăim, Saudi Pro League a devenit o întrecere de 7 stele! Când vedem ce jucători și antrenori ajung în fotbalul din Regat, ne convingem de dezvoltarea rapidă a acestui campionat.

Bazele campionatului de top – la nivel asiatic – care a devenit, astăzi, Saudi Pro League au fost puse și de niște români. Cea mai bună dovadă? Un Top 5 al antrenorilor din istoria acestei țări, în care se regăsesc trei români!

Ierarhia a fost întocmită de jurnalistul Ibrahim Al-Jughaiman, un nume cu „greutate“ pe plan local. Iată ce a spus acesta, când a fost rugat să facă clasamentul celor mai buni tehnicieni care au activat vreodată în Regat.

„Aș începe cu un localnic, Khalil Al-Ziani, pentru că el a revoluționat fotbalul saudit. A fost o figură emblematică în campionatul intern și un om care a contribuit din plin la primele rezultate notabile din fotbalul nostru. Apoi, trebuie să-l pomenesc pe Anghel Iordănescu. Niciun top nu se poate alcătui fără el. Are două Ligi ale Campionilor, cu Al-Hilal și cu Al-Ittihad, pe lângă multe alte trofee. Apoi, un alt român, Cosmin Olăroiu. Ce a făcut el, la Al-Hilal, va rămâne în istoria acestui club. Cosmin a ridicat nivelul echipei de o manieră impresionantă. Apoi, ajungem la un al treilea român: Răzvan Lucescu. El a <<rupt>> blestemul Ligii Campionilor, câștigând acest trofeu pentru Al-Hilal după ani buni de așteptare. Despre Răzvan Lucescu, aș putea să spun că impactul lui n-a fost doar asupra clubului Al-Hilal. Prezența lui aici, în Arabia Saudită, a fost benefică pentru tot fotbalul nostru. În fine, îmi voi încheia clasamentul, punându-l pe sârbul Dimitri Davidović pe cinci pentru ce a reușit, la Al-Ittihad“, a spus Ibrahim Al-Jughaiman, după cum se poate vedea aici.

