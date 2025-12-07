Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului, ca Louis Munteanu să restabilească egalitatea în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 51.



Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”



Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a transmis că nu este mulțumit de rezultat, însă consideră că evoluția elevilor săi a fost bună.



”Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da. Fotbaliștii au jucat bine. Cred că e a doua oară când cel mai bun fotbalist al meciului este portarul advers. Dar trebuie să continuăm să muncim.



Nu cred că e o problemă. Probleme sunt când nu îți creezi ocazii. Noi trebuie să continuăm să facem asta (n.r. - să-și creeze ocazii). Am avut un meci bun. Ăsta este fotbalul.



Trebuie doar să continuăm munca. Sunt fericit cu jucătorii. Uneori se întâmplă să vrei să câștigi și să nu poți, dar nu poți să faci altceva decât să continui să muncești.



Pregătim următoarea partidă. Acum trebuie să recuperez fotbaliștii. Să-i verific mâine dimineața cum se simt. Să vedem dacă sunt accidentări, pentru că au evoluat în multe meciuri”, a spus Coelho.

