GOOOOL Ronaldo! Suferinta teribila, Cristiano a salvat-o pe Juventus in minutul 90 cu Udinese! Aici ai tot ce s-a intamplat

In ziua in care Inter a sarbatorit primul titlu castigat in Italia dupa 11 ani, Juventus a trecut printr-o spaima uriasa la Udine!

Campioana ultimilor 9 ani s-a impus cu 2-1 in fata lui Udinese. Juventus a fost insa condusa pana in minutul 83! Ronaldo a marcat ambele goluri ale gigantului din Torino. Mai intai, a transformat un penalty in minutul 83, apoi a adus victoria in minutul 89 cu o lovitura de cap dupa centrarea lui Rabiot.

Victoria cu Udinese o ajuta pe Juve sa mai faca un pas spre Champions League. Acum e pe 3, cu 69 de puncte, doua peste Napoli, care e pe 5, si 5 deasupra lui Lazio.

Clasamentul din Serie A

Evenimentele meciului Udinese 1-2 Juventus