Vesti senzationale pentru Rapid! Noul contract al lui Radu Dragusin le poate aduce beneficii giulestenilor! Cum e posibil asta

Radu Dragusin si-a prelungit recent contractul cu Juventus pana in 2025.

Tanarul fotbalist roman care a debutat in acest sezon in toate cele 3 competitii in care Juventus a participat a decis sa continue in Italia, in ciuda interesului a mai multor echipe din Premier League si Bundesliga. Cumparat de Juve de la Regal Sport in 2018, pentru 250 de mii de euro, in contractul de transfer e specificat si un bonus de 100 de mii euro care ar trebui sa revina catre echipa care l-a crescut pe roman, dupa ce acesta bifeaza 4 meciuri intr-un sezon la campioana Italiei.

Aici devine partea interesanta, deoarece fostul proprietare al clubului Regal Sport, Claudiu Florica, a cedat firma catre Rapid, iar acum giulestenii s-ar putea bucura de cei 100 de mii de euro veniti dinspre Juventus. Totusi, nu se stie daca in contractul prin care Rapid a preluat Regal Sport nu a fost introduse o clauza care sa specifice ca drepturile si bonusurile din transferul lui Dragusin sa-i revina fostului proprietare, Claudiu Florica.



De altfel, in cazul in care nu este specificat aceste lucru, Rapidul va beneficia si de clauza de solidaritate in cazul vanzarii fotbalistului de catre Juventus, de 5 la suta, insemnand ca dintr-un eventual transfer de 20 de milioane de euro, giulestenii sa primeasca un milion de euro.