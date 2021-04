BREAKING NEWS | Chelsea, out din Super Liga?! Ce are clubul de gand sa faca dupa ce suporterii au iesit pe strazi sa protesteze

Chelsea este unul din cele 12 cluburi care au anuntat ca vor participa in Super Liga Europei.

UPDATE 20:50 Conform unor zvonuri, reprezentantii lui Chelsea ar fi cedat presiunii si pregatesc in acest moment documentele pentru a se retrage din Super Liga Europeana. Astfel, dupa doar o zi de la anuntarea acestui proiect, am putea asista la prima retragere.

???? | BREAKING: Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the Super League. [via BBC] — City Chief (@City_Chief) April 20, 2021

Noua competitie gandita de marile cluburi ale Europei, Super Liga, a atras o sumedenie de pareri negative. Ieri, fanii mai multor echipe au afisat bannere la stadion prin care isi anuntau retragerea sustinerii fata de echipa pana ce clubul lor favorit nu va renunta la acest proiect. Acesta a fost, spre exemplu, cazul celor de la Liverpool, un club cunoscut in special datorita devotamentului suporterilor.

Astazi a venit randul lui Chelsea sa fie luata la rost de fani. In aceste momente, mai multi suporteri ai clubului britanic se afla in fata stadionului Stamford Bridge, arena unde Chelsea isi joaca meciurile de acasa, si protesteaza impotriva aderarii in Super Liga.

Protestul este similar multor meetinguri realizate in state, impotriva masurilor autoritatilor, iar in acest caz masurile de distantare nu par sa fie respectate.

???? | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea's clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021