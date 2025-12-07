Gigi Becali a explicat motivele pentru care Mamadou Thiam a fost introdus pe teren abia în prelungirile derby-ului FCSB - Dinamo 0-0.

Gigi Becali, nemulțumit de Mamadou Thiam

Patronul roș-albaștrilor a considerat că atacantul adus de la „U” Cluj nu avea loc mai devreme în echipă. În plus, Becali a fost deranjat de atitudinea pe care a avut-o Thiam în eșecul din Cupa României administrat de UTA (0-3).

„În locul cui să-l bag pe Thiam? Spune-mi în locul cui. Ar fi trebuit să iasă Olaru, Tănase sau Lixandru. Cine să iasă? Șut, Cisotti?

Poate ar fi trebuit, dar dacă îl vezi în Cupă că nu vrea să alerge și că doarme pe teren, ce să faci? Decizia nu are legătură cu meciul de Cupă. Nu vezi că am încercat?

L-am băgat pe George Popescu, pe Politic, degeaba. Tot am zis că poate, poate, dar nimic”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.



20 de meciuri oficiale, 3 goluri și o pasă de gol a adunat Mamadou Thiam la FCSB în stagiunea curentă.

Derby fără gol în FCSB - Dinamo

FCSB, campioana en-titre a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.