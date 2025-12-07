Gigi Becali a explicat motivele pentru care Mamadou Thiam a fost introdus pe teren abia în prelungirile derby-ului FCSB - Dinamo 0-0.
Gigi Becali, nemulțumit de Mamadou Thiam
Patronul roș-albaștrilor a considerat că atacantul adus de la „U” Cluj nu avea loc mai devreme în echipă. În plus, Becali a fost deranjat de atitudinea pe care a avut-o Thiam în eșecul din Cupa României administrat de UTA (0-3).
„În locul cui să-l bag pe Thiam? Spune-mi în locul cui. Ar fi trebuit să iasă Olaru, Tănase sau Lixandru. Cine să iasă? Șut, Cisotti?
Poate ar fi trebuit, dar dacă îl vezi în Cupă că nu vrea să alerge și că doarme pe teren, ce să faci? Decizia nu are legătură cu meciul de Cupă. Nu vezi că am încercat?
L-am băgat pe George Popescu, pe Politic, degeaba. Tot am zis că poate, poate, dar nimic”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
- 20 de meciuri oficiale, 3 goluri și o pasă de gol a adunat Mamadou Thiam la FCSB în stagiunea curentă.
Derby fără gol în FCSB - Dinamo
FCSB, campioana en-titre a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana (Octavian Popescu 46), Graovac, Radunovic (Pantea 46) – Şut, Lixandru – Cisotti (Edjouma 81), Olaru, M. Toma – Fl. Tănase (Mamadou Thiam 90). Antrenor: Elias Charalambous.
- Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 69), C. Cîrjan (Perica 87) – D. Armstrong (Milanov 68), Alberto Soro (Al. Pop 63), Caragea (Mazilu 62). Antrenor: Zeljko Kopic.
- Cartonaşe galbene: Radunovic 12, Graovac 17, Olaru 58 / K. Boateng 24, Caragea 34.
- Arbitri: Marian Barbu - Mircea Grigoriu, Adrian Vornicu.
- Arbitri VAR: Cătălin Popa - Valentin Porumbel.