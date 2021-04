"Ni s-a promis ca nu va fi imprumutat!" Detalii de ultima ora despre prelungirea contractului lui Dragusin! Ce gigant din Premier League l-a vrut pe roman

Juventus a anuntat ca a ajuns la o intelegere cu Radu Dragusin pentru prelungirea contractului pana in 2025.

Dupa ce a reusit sa debuteze in acest sezon la prima echipa a lui Juventus, atat in Serie A, cat si in Champions League, iar acum clubul italian a anuntat si prelungirea contractului cu fundasul roman, pana in 2025, dupa ce acesta expira la finalul sezonului.

"Suntem foarte fericiti, am asteptat o vreme, dar a meritat. Radu va avea ocazia sa lupte cu cei mai buni din lume, are o mare dorinta de a ramane aici si va munci din greu pentru a deveni un viitor titular. Da, pot confirma ca am fost contactati de mai multe cluburi europene. Crystal Palace, Newcastle, Leipzig, Wolfsburg si chiar Tottenham l-au vrut pe jucator. I-am prezentat ofertele baiatului care, totusi, nu avea nicio indoiala si dorea sa ramana la Juventus.

A crescut aici, s-a adaptat, iar Radu considera ca echipa este una din primele 5 ale lumii. Negocierea a durat atat pentru ca am vrut sa ne ocupam tot timpul necesar pentru a evalua propunerea lui Juventus. Este normal sa nu poate juca intotdeauna titular, dar pentru a fi fericit, va trebui sa joace macar 10 meciuri pe an, la inceput. L-am sfatuit pe Radu sa ramana aici, iar Juve ne-a satisfacut nevoie si impreuna am decis sa reinnoim.

Simt ca trebuie sa multumesc public clubului. Conducerea s-a comportat foarte bine. Ni s-a promis ca va ramane si va avea ocazia sa incerce sa prinda echipa fara sa fie imprumutat. Cu siguranta a ales calea cea mai dificila, dar incetul cu intul cred ca isi va indeplini visul", a spus Florin Manea pentru Tuttojuve.com.