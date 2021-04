EXCLUSIV: Dragusin a decis unde va juca! "Semneaza pe 5 ani! E foarte multumit!"

Radu Dragusin (19 ani) a hotarat cu ofertele pe masa!

Dorit in Anglia de Newcastle si Crystal Palace, dar si in Germania de RB Leipzig, Dragusin isi va prelungi contractul cu Juventus. Surse apropiata de familia fotbalistului au dezvaluit pentru www.sport.ro ca Radu isi va extinde intelegerea cu Juve: "Totul e rezolvat, semneaza pe 5 ani. E foarte multumit de contractul pe care l-a primit."

Radu Dragusin a jucat in acest sezon de 4 ori la Juventus, alaturi de Ronaldo si celelalte super vedete de zeci de milioane de euro din echipa lui Pirlo. Fundasul a prins meciuri in Champions League, Serie A si Cupa Italiei. Dragusin s-a intors recent in Italia dupa ce a facut parte din lotul Romaniei U21 la Campionatul European din Ungaria. Dragusin a jucat 27 de minute in meciul final din grupa, contra Germaniei, cand i-a luat locul lui Pascanu.

Inainte sa plece la Juventus, in 2018, Dragusin a jucat in Romania la Sportul si Regal Sport.