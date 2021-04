Radu Dragusin, remarcat de o legenda a fotbalului italian! "Are calitate, talent si prospetime"

Radu Dragusin a fost laudat de catre o legenda a Italiei.

Radu Dragusin este laudat pe zi ce trece de oameni din fotbal, dupa ce Andreea Pirlo i-a oferit sansa sa debuteze in prima echipa a lui Juventus. Unul dintre cei mai buni marcatori din Italia, Antonio Di Natale si-a prezentat si el laudele fata de tanarul fundas roman.

Fostul atacant al Italiei este in prezent antrenor la Carresse si a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Juventus U23 despre calitatile pe care Radu Dragusin le are.

Antonio Di Natale a marcat de 227 de ori in 446 de partide in toate competitile in perioada in care a evoluat la Udinese, intre 2004 si 2016.

Italianul a avut doar cuvinte de lauda pentru formatia U23 a "bianconerilor" in conferinta premergatoare duelului din etapa 37 din al treilea esalon al fotbalui italian.

Di Natale il considera pe Dragusin un jucator cu calitate, talent si prospetime si crede ca Andrea Pirlo poate promova multi jucatori de la echipa secunda a lui Juventus.

„Valoarea bianconerilor este incontestabila, sunt un adevarat rezervor pentru prima echipa antrenata de Andrea Pirlo, care extrage din acest grup, jucatori precum Dragusin si Fagioli, care sunt in permanent pe langa jucatorii echipei mari. Juventus U23 are calitate, alterneaza talentul cu multa viteza si fizicitate, sunt tineri, au prospetime”, a declarat Antonio Di Natale, in conferinta de presa dinaintea duelui din Serie C.

Juventus U23 este pe pozitia 9 in Serie C – Grupa A, iar formatia condusa de Di Natale, Carrarese se afla pe locul 15.

Antonio Di Natale a fost golgheterul campionatului Italiei in sezoanele 2009-10 si 2010-11 si, de asemenea a reusit sa ajunga in finalele Campionatului European din 2012 pierdut de italieni cu scorul de 4-0 impotriva Spaniei.