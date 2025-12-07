LIVE Real Madrid - Celta Vigo 0-1 (Williot Swedberg 54 - din pasa lui Bryan Zaragoza)



UPDATE MIN. 64 Fran Garcia de la Real Madrid primește două cartonașe galbene în interval de un minut și este eliminat!

Știrea inițială

Ionuț Andrei Radu este titular la Celta Vigo în meciul cu Real Madrid din La Liga, de pe ”Santiago Bernabeu”, început la ora 22:00.

În prima repriză, încheiată 0-0, portarul român a avut patru intervenții salvatoare.

În atacul lui Real joacă superstarurile Kylian Mbappe și Vinicius Junior.

Radu, premiat în Spania: a fost desemnat jucătorul lunii



Ionuț Andrei Radu a fost desemnat recent cel mai bun jucător de la Celta Vigo în luna octombrie, iar portarul a oferit câteva declarații pentru site-ul oficial al clubului.

Goalkeeper-ul român a dezvăluit că joacă în continuare cu dureri la deget, după o accidentare suferită la începutul acestei luni.

În ciuda problemelor medicale, portarul român a ratat o singură partidă, cea cu Dinamo Zagreb (3-0) din Europa League, iar ulterior a revenit printre titulari.

"Sunt bine, chiar dacă degetul încă mă doare puțin. Nu pot să mă opresc pentru că avem multă treabă de făcut în acest sezon. E momentul pentru sacrificiu acum.

Au fost niște luni minunate la Celta, însă la început a fost puțin dificil pentru că nu găseam o locuință. Acum, totul este în regulă, chiar mai bine decât mă așteptam.

În fiecare săptămână avem același entuziasm, muncim mult și suntem pregătiți. La începutul sezonului am fost foarte dezamăgit pentru că jucam foarte bine, dar obțineam doar remize. Apoi, au început să vină victoriile", a spus Radu.

Clasamentul din La Liga

