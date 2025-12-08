Pilotul britanic Lewis Hamilton a încheiat, duminică, la Abu-Dhabi (Emiratele Arabe Unite), primul său sezon la Ferrari, fără vreo clasare pe podiumul Formulei 1. El a declarat că nu va renunţa, în ciuda unui an de coşmar.

Hamilton a părut o umbră a celui care câştiga şapte titluri de campion mondial, încheind pe locul al 6-lea în clasamentul general al piloţilor. În ultimul său sezon la Mercedes, el s-a clasat pe locul al 5-lea, dar măcar a câştigat două curse, în 2024.

Britanicul a subliniat că unul dintre puţinele lucruri pozitive din acest sezon a fost susţinerea fanilor.

''Am avut o susţinere uimitoare din partea atât de multor oameni care călătoresc în toată lumea şi mă susţine, fanii m-au ajutat să continui, au fost sprijinul meu, iar familia m-a susţinut la fel de mult'', a declarat Hamilton, potrivit Agerpres.

Hamilton (40 ani) speră că noile reguli legate de propulsoare, care vor intra în vigoare anul viitor, îl vor readuce în fruntea clasamentului, mai ales dacă echipa ''căluţului cabrat'' va avea un presezon bun.

''Din fericire, am oameni de calitate în jurul meu. În fiecare weekend văd copii şi adulţi care mă susţin şi îmi amintesc de ce fac ceea ce fac, adică nu renunţ şi apreciez mult acest lucru'', a adăugat Hamilton, care s-a clasat pe locul al 8-lea în ultima cursă a sezonului, duminică, la Abu-Dhabi Grand Prix. Colegul său de echipă, Charles Leclerc, a încheiat pe locul al 5-lea la general, cu 86 de puncte mai mult decât Hamilton.

