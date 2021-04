Ronaldo, pregatit sa se desparta de Juventus! La ce club vrea starul portughez sa revina in aceasta vara

Cristiano Ronaldo s-ar putea desparti de Juventus la finalul acestui sezon.

Chiar daca mai are contract cu campioana en-titre a Italiei pana in 2022, starul in varsta de 36 de ani nu si-ar mai dori sa continue in Serie A.

Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport, Ronaldo nu mai este fericit la Juventus si se gandeste tot mai mult sa revina la Manchester United, echipa pentru care a evoluat in perioada 2003-2009.

Prima varianta a fotbalistului ar fi fost Real Madrid, insa presedintele ibericilor, Florentino Perez, a anuntat ca revenirea lui Ronaldo la clubul din capitala Spaniei nu este posibila, in principal din ratiuni financiare.

In aceste conditii, portughezul i-ar fi spus impresarului sau sa ii prezinte optiunile pe care le-ar putea avea in urmatorul sezon. Pentru a pleca de la Juventus, Ronaldo ar accepta chiar sa renunte la o parte importanta din salariu. In prezent, starul torinezilor castiga 31 de milioane de euro pe an, fiind dispus sa isi reduca incasarile pana la circa 20 de milioane de euro.

"Champions League ramane cel mai mare regret al lui Ronaldo. La Juventus n-a reusit niciodata sa treaca de sferturi, iar United nici macar n-a jucat anul acesta, chiar daca e in semifinalele Europa League. Ultima data, United a castigat trofeul cu Ronaldo in echipa.

Versiunea romantica a fotbalului si-a ales deja finalul", au mai notat italienii de la Gazzetta dello Sport, care adauga si faptul ca antrenorul lui United a anuntat recent ca si l-ar dori pe Ronaldo in echipa.