Juventus - Parma, LIVE de la 21:45 | Man si Mihaila, gata de duelul cu 'monstrul' Ronaldo! Romanii vor sa faca surpriza si sa o invinga pe campioana Italiei in lupta pentru salvarea de la retrogradare

Invinse in ultima etapa, Juventus la Atalanta, 1-0, si Parma la Cagliari, 4-3, dupa ce a condus cu 3-1, cele doua echipe au un sezon dezastruos pentru ce si-au propus. Echipa condusa de Andrea Pirlo e foarte aproape sa piarda primul titlu dupa ce in ultimii 9 ani a triumfat, aflandu-se la 13 puncte de liderul Inter, in timp ce Parma este cu un pas in Serie B, avand de recuperat 10 puncte fata de locul 17, Benevento, cu 7 etape inainte de final.

In tur, Juve a zdrobit-o pe Parma, 4-0, datorita unei duble marcate de Cristiano Ronaldo, golgheterul la zi al campionatului italian cu 25 de goluri marcate. De notat este insa ca Man nu se afla inca la Parma, fiind transferat in iarna, iar Mihaila nu a evoluat, fiind accidentat.



Bianconeri trebuie insa sa se ingrijoreze si in privinta locului pe care il ocupa, fiind o lupta extrem de stransa pentru primele 4 pozitii din clasament, care asigura calificarea in Champions League. Lazio este pe locul 6 si vine tare din urma, fiind la doar 4 puncte de Juventus, avand si un meci mai putin jucat, iar Napoli este pe locul 5, la doar doua puncte in spate.