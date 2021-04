Radu Dragusin poate profita de problemele lui Bonucci si Demiral! Fundasul roman ar putea juca la Juventus in derby-ul cu Torino

Recent debutant la nationala de tineret a Romaniei, fundasul poate primi inca o veste buna.

Probleme lui Juventus continua, dupa ce doi dintre fundasii de baza, Merih Demiral si Leonardo Bonucci, au fost diagnosticati cu SARS-COV2 si vor lipsi in perioada imediat urmatoare. Lipsa celor doi aparatori ii poate oferi lui Radu Dragusin (19 ani) sansa de a fi din nou titular la Juventus.



Pe langa cei doi fundasi depistati cu coronavirus, veteranul Giorgio Chiellini este incert pentru urmatoarea etapa din Serie A, atunci cand Juventus va intalni Torino. Partida va avea loc sambata, la ora 19:00. Dragusin, cel care s-a aflat in lotul lui Adrian Mutu la Euro 2021, a mai evoluat in patru partide pentru Juventus in acest sezon, debutand in Champions League, Serie A si Cupa Italiei.

Echipa condusa de Andrea Pirlo are dificultati in campionat si se afla la 10 puncte de liderul Inter, cu 11 etape inainte de finalul sezonului. Ar fi primul titlu pierdut de Juventus, dupa ce a reusit sa castige 9 editii de Serie A la rand, performanta unica in fotbalul italian.