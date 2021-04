Juventus face un pas gresit cu Fiorentina si poate termina etapa sub locurile de Champions League! Ronaldo, neputincios in fata portii

Campioana Italiei in ultimele 9 sezoane poate realiza o contraperformanta si sa rateze calificarea in Champions League.

Jucatorii condusi de Andrea Pirlo nu au reusit sa castige la Florenta, fiind condusi la pauza, 1-0, dupa golul marcat de Dusan Vlahovic, din penalty, in minutul 29. "Bianconeri" au revenit dupa pauza si au egalat in minutul 46, dupa un gol superb marcat de Alvaro Morata, intrat la pauza in locul lui Dybala.



Ronaldo a evoluat toate cele 90 de minute, dar nu a putut sa fie decisiv, avand mai multe situatii periculoase in care nu a gasit solutia potrivita pentru a marca. In urma acestui rezultat, Juventus a ajuns la 66 de puncte si ocupa locul 3 in Serie A.

Formatia torineza poate fi depasita sau egalata de Atalanta (65p) si Napoli (63p), care au cate un meci mai putin disputat, astfel ca prezenta in top 4 este pusa in pericol. Inainte de meci, Fabio Paratici, directorul sportiv al lui Juventus, a anuntat ca antrenorul Andrea Pirlo va primi credit si in sezonul urmator, insa doar daca va reusi sa califice echipa in Liga Campionilor.

"Andrea Pirlo va fi antrenorul nostru in sezonul urmator daca ne calificam in Liga Campionilor, cu siguranta", a declarat Fabio Paratici, inainte de partida. In ultimele cinci runde din Serie A ale acestui sezon, Juventus le va intalni pe Udinese, AC Milan, Sassuolo, Inter si Bologna.