Prima reactie a lui Dragusin dupa ce si-a prelungit contractul cu Juventus! Dezvaluiri incredibile de la debutul in Champions League! Ce a spus cand a fost intrebat daca are iubita

Radu Dragusin (19 ani) a semnat prelungirea contractului cu Juventus.

Tanarul fundas a ajuns la o intelegere pana in 2025 cu echipa lui Cristiano Ronaldo, dupa ce s-a scris ca pe urmele sale sunt mai multe cluburi importante. Dragusin a decis sa ramana la clubul care l-a transferat in 2018, mai ales dupa ce a bifat si primele minute la echipa mare, chiar intr-un meci din Champions League.

Fundasul a vorbit in cadrul emisiunii 'La Maruta' despre decizia luata, dezvaluind ce i-au transmis coechipierii sai, dar si cum a trait debutul la prima echipa.

"Sunt foarte fericit, cei din familia mea au fost foarte fericiti si mandri de mine. Au fost mereu alaturi de mine si pentru asta le multumesc foarte mult.

Coechipierii incearca mereu sa imi spuna sa raman umil, modest, sa muncesc mereu si sa nu ma grabesc, ca o sa ajunga si timpul meu.

Am intrat 20 de minute in Champions League, a fost incredibil, am avut niste emotii mari pentru ca nu ma asteptam sa intru, eram pe banca de rezerve si dintr-o data Mister imi spune sa ma schimb, sa imi pun ghetele si sa intru. Am intrat neincalzit si am fost foarte emotionat, dar a fost un moment special pentru mine si nu o sa il uit niciodata.

Am incercat sa nu arat ca am emotii, dar antrenorul mi-a zis sa joc calm, linistit si sa joc ce stiu.

Antrenamentele sunt foarte intense si foarte dure, nu se dau la o parte baietii, baga piciorul, cum se spune, dar asa poti deveni cel mai bun.

Copiii trebuie sa inteleaga ca nu exista o scurtatura, e un singur drum, care inseamna ca trebuie sa muncesti sa fii corect cu fotbalul, daca esti corect si muncesti, fotbalul te rasplateste si nu doar in fotbal, ci in orice activitate.

Ii cunosteam dinainte pe colegii de la U21, dar mereu ma duc la nationala cu zambetul pe buze. Nu am vorbit foarte mult pe tema clubului cu selectionerul, dar mi-a spus sa aleg eu, sa iau eu decizia asta, sa nu ma las influentat", a spus Radu Dragusin la PRO TV.

Catalin Maruta l-a intrebat pe tanarul jucator daca are iubita, moment in care a raspuns fara ezitare: "Da, am iubita, e romanca".

Moderatorul emisiunii l-a pus pe Dragusin sa 'transeze' si razboiul Messi - Ronaldo: "Nu e foarte mult de discutat aici, Ronaldo este mai tare".