Începută în 2017, după transferul său de la AS Roma, aventura lui Mohamed Salah, la Liverpool, se apropie de final.

Subiectul finalului de an, în fotbalul internațional, a început de ieri, odată cu interviul incredibil pe care egipteanul de 33 de ani l-a acordat în fața unor reporteri uluiți. Sport.ro a arătat aici poziția luată de club, după declarațiile tăioase ale lui Mo.

De acum încolo pare că a început numărătoarea inversă pentru Salah. Și, după cum a lăsat de înțeles chiar el, partida cu Brighton din weekend (13 decembrie, ora 17:00) poate marca ultima sa apariție pe Anfield.

Fabrizio Romano: „Salah pleacă în Arabia Saudită“

Astăzi, la câteva ore după interviul lui Salah, jurnalistul Fabrizio Romano, cel mai renumit specialist în ceea ce privește piața transferurilor, a anunțat ce urmează pentru Mo.

„Există o șansă concretă ca, în ianuarie, Salah să ajungă în Arabia Saudită. La ora actuală, negocierile n-au început, deocamdată. Dar varianta saudită există. Arabii l-au vrut pe Salah, anul trecut, dar el a rămas și și-a prelungit contractul cu Liverpool. În mod cert, subiectul Salah rămâne de actualitate pentru șefii fotbalului saudit“, a notat Fabrizio Romano.

Salah, coleg cu Benzema, în schimbul unei sume „obscene“

Într-o primă fază, s-a speculat că Al-Hilal Riad va porni pe urmele lui Salah. Astăzi însă, clubul din Regat a negat această variantă. După care s-a aflat că, de fapt, Al-Ittihad Jeddah, unde joacă francezul Karim Benzema, vrea să-l ia pe Salah, în perioada de transferuri din ianuarie.

Presa spaniolă a și aflat, între timp, detaliile propunerii pe care Salah o are pe masă. Vorbim despre un contract pe trei ani, în valoare de 90 de milioane de euro pe sezon! Ceea ce înseamnă că, dacă va semna cu Al-Ittihad, egipteanul va încasa, în total, 270 de milioane de euro pe durata șederii sale, la Jeddah.

