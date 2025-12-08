Patrick Mouratoglou (55 de ani) a avut o colaborare de succes cu Serena Williams, antrenorul francez ajutând-o pe sportiva americană să câștige zece titluri de mare șlem.

Jucătoarea din Michigan rămâne însă cu un rezultat nedorit, în finalul carierei: a pierdut cea mai scurtă finală jucată la Wimbledon, în istoria modernă a tenisului; în fața Simonei Halep, Serena Williams a rezistat doar 56 de minute, în ultimul act al competiției din 2019. Nici măcar finala Swiatek - Anisimova, încheiată, în 2025, cu scorul de 6-0, 6-0, nu a avut o durată de joc mai mică.

Patrick Mouratoglou: „Serena arată ca o sportivă de top, după ce a devenit mamă.”

Înscrisă în protocoalele Agenției Internaționale a Integrității în Tenis - lucru pe care îl fac, de regulă, doar sportivele interesate să participe la competiții în circuitul WTA -, Serena Williams a dezmințit că ar avea vreo intenție de a reveni, la 45 de ani, în tenisul profesionist.

Însă mai multe voci, inclusiv Patrick Mouratoglou, iau în calcul orice posibilitate, atunci când vine vorba despre jucătoarea care a cucerit 23 de titluri de mare șlem - la unul singur distanță de Margaret Court -, dar care și-a încheiat cariera cu frustrarea de a fi pierdut ultimele patru finale de turneu major disputate.

