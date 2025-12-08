GALERIE FOTO Patrick Mouratoglou a dezvăluit termenii în care Serena Williams ar putea reveni în WTA, în 2026

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patrick Mouratoglou a cântărit șansele ca Serena Williams să revină în tenis, în sezonul următor.

Patrick Mouratoglou (55 de ani) a avut o colaborare de succes cu Serena Williams, antrenorul francez ajutând-o pe sportiva americană să câștige zece titluri de mare șlem.

Jucătoarea din Michigan rămâne însă cu un rezultat nedorit, în finalul carierei: a pierdut cea mai scurtă finală jucată la Wimbledon, în istoria modernă a tenisului; în fața Simonei Halep, Serena Williams a rezistat doar 56 de minute, în ultimul act al competiției din 2019. Nici măcar finala Swiatek - Anisimova, încheiată, în 2025, cu scorul de 6-0, 6-0, nu a avut o durată de joc mai mică.

Patrick Mouratoglou: „Serena arată ca o sportivă de top, după ce a devenit mamă.”

Înscrisă în protocoalele Agenției Internaționale a Integrității în Tenis - lucru pe care îl fac, de regulă, doar sportivele interesate să participe la competiții în circuitul WTA -, Serena Williams a dezmințit că ar avea vreo intenție de a reveni, la 45 de ani, în tenisul profesionist.

Însă mai multe voci, inclusiv Patrick Mouratoglou, iau în calcul orice posibilitate, atunci când vine vorba despre jucătoarea care a cucerit 23 de titluri de mare șlem - la unul singur distanță de Margaret Court -, dar care și-a încheiat cariera cu frustrarea de a fi pierdut ultimele patru finale de turneu major disputate.

Serena Williams

„Între a vedea o oportunitate și a o realiza este un drum lung de parcurs.”

„Poate că este ceva ce i-a trecut prin minte pentru că este într-o formă incredibilă, după cum toată lumea a văzut.

Arată de parcă a revenit la nivelul unei sportive de top după ce a devenit mamă.

„Serena va reveni doar dacă crede că poate concura cu cele mai bune jucătoare.”

Așa că poate i-a trecut prin minte și poate că s-a deschis față de acea oportunitate. Dar între a vedea o oportunitate și a o realiza este, cred eu, un drum lung de parcurs, așa că bănuiesc că vom afla în câteva luni dacă se va întâmpla,” s-a pronunțat fostul tehnician al Simonei Halep, într-un interviu acordat Express.

„Cred că atunci când Serena își dorește ceva și pune suflet în acel lucru, nu există prea multe lucruri imposibile. Așa că bănuiesc că, dacă se gândește la o revenire, o va face doar dacă crede că poate concura cu cele mai bune jucătoare din lume; altfel, nu o va face. Acesta nu este modul ei de a gândi. Nu a fost niciodată,” a lămurit Patrick Mouratoglou.

În prezent, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek sunt jucătoarele de bătut, în circuitul WTA, pentru a pune mâna pe marile trofee puse în joc.

Împreună, Sabalenka și Swiatek ajung la zece titluri de mare șlem cucerite, în proba individuală.

Patrick Mouratoglou

