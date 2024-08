Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"

Formația italiană este dispusă să se despartă de Federico Chiesa, unul dintre cei mai promițători jucători italieni din ultimii ani.

Internaționalul italian, care a fost considerat odată viitorul lider al echipei, nu mai intră în planurile noului antrenor, Thiago Motta, iar conducerea torinezilor este pregătită să-l vândă pentru o sumă considerată de unii „infimă”.

Chiesa, în vârstă de 26 de ani, a intrat în ultimul an de contract cu Juventus, iar clubul este dispus să accepte o ofertă de aproximativ 25 de milioane de euro, o sumă considerabil mai mică decât cea plătită inițial pentru el.

Juventus l-a adus pe Chiesa de la Fiorentina, inițial sub formă de împrumut care a costat aproape 13 milioane de euro, iar ulterior l-a cumpărat definitiv pentru 45 de milioane de euro.

În 2021, Chiesa era evaluat la o cotă de piață de aproximativ 70 milioane de euro, de către site-urile de specialitate, în special după succesul Italiei la EURO 2020.

Decizia de a renunța la Chiesa vine în contextul unei ample reconstrucții la Juventus, după ce echipa a avut un sezon sub așteptări.

Clubul a făcut deja câteva mutări notabile, cum ar fi transferul lui Douglas Luiz de la Aston Villa. De asemenea, Juventus s-a despărțit de mai mulți jucători, printre care Samuel Iling Jr, Enzo Barrenechea, Koni De Winter, și Kaio Jorge. Alex Sandro și Adrien Rabiot și-au încheiat contractele cu echipa torineză și au plecat liber de contract.

Thiago Motta, noul antrenor al "bianconerilor", a fost clar în privința viitorului lui Chiesa la echipă.

„Poziția noastră în privința lui Federico Chiesa nu s-a schimbat. Nu face parte din planurile noastre”, a declarat Motta, citat de Fabrizio Romano.

"Am discutat cu el. Prin asta demonstrez respectul pe care îl am față de fiecare în parte. Transparență, claritate, așa comunic cu jucătorii mei", a adăugat tehnicianul.

