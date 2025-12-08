Atacantul a jucat destul de puțin și este persona non-grata în rândul fanilor lui Dinamo Kiev, dar și pentru specialiștii ucraineni.

Vladislav Blănuță, out de la Dinamo Kiev

Totul a început după ce au ieșit la suprafață niște postări mai vechi făcute de Blănuță pe rețelele sociale în care atacantul își arăta susținerea față de politica adoptată de Rusia față de Ucraina.

Din acel moment, chiar dacă și-a cerut iertare și a explicat că acele postări erau unele destul de vechi și chiar și-a donat întreg salariul pentru armata ucraineană, Blănuță nu a reușit să le mai intre la inimă fanilor ucraineni.

În acest context, site-ul champion.com.ua anunță că Dinamo Kiev a luat decizia în legătură cu viitorul lui Vladislav Blănuță. Ucrainenii susțin că, cel mai probabil, atacantul din Republica Moldova cu cetățenie română va părăsi echipa în această iarnă.

”El se află în prezent în cea mai fragilă poziție la Dinamo Kiev de la transferul său. Clubul din capitală va insista pentru plecarea atacantului în fereastra de transferuri din iarnă”, au scris ucrainenii.