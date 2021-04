Juventus risca sa fie data afara din Serie A daca insista cu Super Liga! Reactia categorica a federatiei din Italia

Federatia italiana de fotbal a eliminat posibilitatea reaparitiei subiectului Super Ligii.

"In ceea ce priveste regula anti-Super Liga, cei care cred ca vor sa participe la o competitie care nu este prevazuta si autorizata de Federatie, UEFA si FIFA, vor fi dezafiliati. Cine a interpretat Super Liga ca un act de simpla slabiciune din partea unor cluburi confruntate cu dificultati economice, se insala. In acest moment nu avem informatii despre cine a ramas si cine a plecat. Aceasta regula va fi inclusa in licentele nationale, iar apoi va fi introdusa in codul justitiei sportive.

Daca la data limita pentru inscrierea in campionatele nationale, cineva adera la alte campionate de natura privata, este exclus", a declarat presedintele FIGC, Gabriele Gravina, la incheierea unui consiliu federal.

Dintre cele douasprezece cluburi care au sustinut proiectul Super Ligii, trei sunt din Italia: Juventus Torino, Inter Milano si AC Milan. Dupa retragerea celor sase cluburi engleze implicate, Inter Milano si-a anuntat la randul sau miercuri retragerea, insa Juventus si AC Milan au fost mai putin clare, luand act de esecul formulei, fara sa precizeze insa daca renunta sau nu la acest proiect.

Noua regula a FIGC a fost adoptata in unanimitate, inclusiv de administratorul delegat al lui Inter, Giuseppe Marotta, care este membru al consiliului federal, scrie La Gazzetta dello Sport.

Presedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, este unul dintre ambasadorii principali ai Super Ligii, alaturi de Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid.