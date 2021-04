Dragusin, laudat de Pirlo dupa ce a semnat noul contract cu Juventus! "Este un jucator de mare perspectiva, poate progresa enorm"

Juventus a anuntat zilele trecute prelungirea raporturilor contractuale cu Radu Dragusin pana in 2025.

Debutat la echipa mare in acest sezon, atat in Serie A, cat si in Champions League, Dragusin are parte de tot sprijinul conducerii lui Juventus, cu care si-a prelungit de curand contractul pentru urmatorii 4 ani.

Legenda si antrenorul echipei, Andreea Pirlo, a vorbit in termeni laudativi la adresa fundasului roman, pe care il considera un jucator cu un potential mare si se declara multumit ca acesta va ramane in Italia si pentru urmatorii ani.

"Sunt bucuros ca Dragusin a semnat un nou contract, este un jucator de mare perspectiva care a demonstrat ca poate juca de la egal la egal cu vedetele din echipa. Poate progresa enorm si era normal ca acest club sa mizeze pe el in viitor", a declarat Pirlo la conferinta de presa dinaintea meciului Juventus - Genoa.

Dragusin a fost prezent 4 partide in acest sezon pentru italieni, insa dupa cum declara impresarul fotbalistului, Florin Manea, exista promisiuni ca din sezonul viitor numarul meciurilor va creste si acesta nu va fi imprumutat la alta echipa, ci va ramane la Juventus si va fi o solutie pentru antrenorul echipei.