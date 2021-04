Conditia pusa de Ronaldo pentru a mai ramane la Juventus! Ce scriu jurnalistii din Italia despre viitorul starului portughez

Ronaldo mai are contract cu Juventus pana in vara anului 2022.

Portughezul ar avea, insa, de gand sa plece din Serie A la capatul acestui sezon, in care Juventus nu a stralucit. Campioana en-titre din Italia este abia pe locul 4 in clasament si se lupta cu Atalanta, Napoli, AC Milan si Lazio pentru un loc in urmatorul sezon de Champions League.

Presa din Italia sustine ca Ronaldo nu va mai continua la Juventus in cazul in care echipa nu isi va asigura prezenta in cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent. Astfel, in cazul in care torinezii nu se vor clasa pe unul dintre primele 4 locuri ale clasamentului din Serie A la finalul acestui sezon, starul portughez s-ar fi decis sa plece de la echipa.

Jurnalistii de la Tuttosport noteaza ca variantele lui Cristiano sunt PSG si Manchester United. Agentul fotbalistul, Jorge Mendes, ar fi discutat deja cu oficialii campioanei Frantei, avantajele lui PSG fiind reprezentate de forta financiara a clubului, dar si de capacitatea echipei de a avea un parcurs lung in Champions League.

In ceea ce o priveste pe Manchester United, echipa la care Ronaldo s-a lansat in fotbalul mare nu are aceleasi posibilitati materiale si nu isi permite sa ii asigure portughezului un salariu pe masura asteptarilor sale.

Cu toate astea, Gazzetta dello Sport scria recent ca fotbalistul este dispus sa renunte la o parte importanta din salariul sau pentru a pleca de la Juventus. Detalii AICI.