Daca il nimerea, putea sa-l lesine!! Man, aproape sa fie distrus de Ronaldo. Romanul, aproape fundas cu Juventus!

Dennis Man a fost titular la Parma in meciul cu Juventus.

Dennis n-a putut sa-si foloseasca prea mult calitatile ofensive. Juve a impins-o permanent pe Parma in apropierea propriei porti, iar jocul de atac al lui Man a fost de asemenea sacrificat.



Dennis l-a pierdut pe drum pe Alex Sandro in minutul 47, la golul prin care Juventus a trecut in avantaj. Dupa 5 minute, Man a fost din nou in centrul unei faze importante. S-a aparat in propriul careu la o incercare de foarfeca din partea lui Cristiano Ronaldo. Portughezul il putea lovi rau pe fostul golgeter al FCSB daca Man nu s-ar fi intors la timp cu spatele.

