Manchester City, aproape de ultima lovitură a verii din mercato! Suma pusă pe masă de echipa lui Guardiola

Echipa lui Pep Guardiola a plătit peste 120 de milioane de euro pentru transferurile făcute în această vară, însă Manchester City caută încă un jucător în defensivă, iar "cetățenii" sunt aproape de a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru fundașul central Manuel Akanji (27 de ani).

The Athletic anunță că Manchester City este aproape de a-l transfera pe Manuel Akanji, iar mutarea s-ar putea realiza în schimbul sumei de 17,5 milioane de euro, în contextul în care internaționalul elvețian mai are contract cu Borussia Dortmund doar până în vara anului următor.

De Manuel Akanji a fost interesată în această vară și Inter Milano, scrie Sky, însă cele două părți nu au ajuns la un acord pentru transferul fotbalistului de 27 de ani.

Akanji joacă din ianuarie 2018 la Borussia Dortmund, după ce a fost transferat de la FC Basel, în schimbul sumei de 21,5 milioane de euro. Elvețianul a jucat în 158 de meciuri pentru formația din Bundesliga și a marcat patru goluri.

Manchester City are deja patru fundași centrali în lot - Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake și Aymeric Laporte, însă ultimul este accidentat.

În această vară, Manchester City i-a mai transferat pe Erling Haaland (Borussia Dortmund, 60 de milioane de euro), Kalvin Phillips (Leeds, 48,7 milioane de euro), Sergio Gomez (Anderlecht, 13 milioane de euro) și Stefan Ortega (gratis).

???? EXCLUSIVE: Manchester City close to an agreement with Borussia Dortmund to sign centre-back Manuel Akanji. Optimism deal for Swiss int’l will be struck for €17.5m. 27yo was set to become a free agent next summer & #MCFC have pounced @TheAthleticUK #BVB https://t.co/izVyzDggA5