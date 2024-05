După ce a câștigat primul set cu 7-5, Simona Halep a fost nevoită să se retragă din meci în setul secund, la 2-3 pentru adversară. Românca a acuzat probleme la genunchi și nu a mai putut continua partida.

Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP

Firicel Tomai a ținut să puncteze că picioarele sunt punctul forte al Simonei Halep și că accidentarea sportivei la genunchi va cântări greu în revenirea ei la cea mai înaltă formă.

De asemenea, primul antrenor al româncei i-a dat dreptate lui Cristian Tudor Popescu. Gazetarul spunea că Halep nu s-ar fi antrenat atât de mult pe cât credea, în toată această perioadă.

”Ea are acele accidentări. E limitată din punctul de vederea al capacității de efort. Genunchiul a supărat-o și înainte de Madrid. În momentul în care Simona pierde 25 la sută din deplasarea pe care o avea înainte... Ea nu mai reprezintă o jucătoare periculoasă să treacă peste fetele astea mai bunicele. Aici e principala ei armă. La Miami a acuzat probleme la umăr pe care, ulterior, le-a rezolvat, dar acum a venit genunchiul. Din câte cred eu genunchiul a venit după începerea colaborării cu Carlos sau în acea perioadă. Atunci a început să o supere. Eu nu mă așteptam nici la umăr, nici la genunchi. Cu atât mai mult la genunchi. Picioarele sunt arma ei și accidentarea se simte imediat.

(n.r. CTP spunea că Simona nu s-a prea antrenat din punct de vedere fizic) Cred că are dreptate ce spunea dânsul. Are dreptate. În anii în care au trecut ea nu s-a antrenat. E destul de greu să te antrenezi când te lupți cu gândurile astea, cu procesele, acuzele. E greu să ai energie. La tenis, e ca la masă. Dacă nu te duci flămând nu ai poftă de mâncare. Trebuie să fii liniștit. Cum te duci tu când știi că poate patru ani nu joci? E greu. Trebuia să aibă liniște... Dacă ea știa că poate doi ani nu are voie să joace... Dar ea nu știa câți ani urmează. Nu s-a antrenat, cu siguranță!”, a spus Firicel Tomai pentru Sport.ro.

Simona Halep: ”Nimeni nu a spus că revenirea mea în tenis va fi ușoară”

La 24 de ore de la derularea jocului cu americanca McCartney Kessler, Simona Halep s-a adresat fanilor săi, prin intermediul rețelelor sociale, și le-a comunicat că va continua să muncească din greu și să creadă în șansele sale de a reveni în vârful ierarhiei mondiale.

”Ei bine, ieri nu a mers cum am sperat. Durerile la genunchi au rămas cu mine încă de când m-am întors de la Miami. Din fericire, nu am mai putut continua.

Nu așa mi-am dorit să îmi petrec timpul în Paris, dar nimeni nu a spus că revenirea mea va fi ușoară.

Mă voi odihni și voi continua să muncesc și să cred în călătoria mea. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți. Vă văd mesajele și ele înseamnă totul pentru mine”, a spus Simona Halep, într-o postare scrisă pe X.