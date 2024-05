Corvinul își poate pierde "perla"! Antrenorul hunedorenilor, pe lista mai multor cluburi

În urma rezultatelor foarte bune pe care echipa le-a înregistrat, Florin Maxim a intrat in vizorul mai multor cluburi din fotbalul românesc.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de antrenor, care a dezvăluit că în momentul de față nu-și dorește să părăsească clubul actual, deoarece simte că aici se poate dezvolta.

"Nu s-a pus problema de o demitere sau o plecare în acești. Momente tensionate au fost și după ratarea promovării la Baia Mare. Eu aveam contractul pe 2 ani. Acum am semnat un contract pe 3 ani, până în 2027. Au fost niște greșeli atunci la barajul cu Baia Mare, nu o să le spun acum. Am mers mai departe, a urmat o promovare și acum altă promovare. Sportiv am promovat, pentru că am terminat pe locul 2 în liga secundă.



A trecut într-un colț de umbră acest lucru datorită acestei finale. Noi în fiecare an ne-am atins obiectivele. Nu s-a pus problema demiterii, deși au fost și în liga a doua niște momente grele. Am pierdut acasă cu Mioveni, am pierdut în deplasare la Târgu Jiu, am făcut egal la Tunari. Au fost momente grele prin care am trecut și era normal. Au fost perioade și perioade. Nu m-am dat la o parte de la nimic. Au fost momente în care nu am avut jucători. Nu m-am plâns, asta a fost strategia adoptată de către noi. Am trecut peste toate și am reușit să câștigăm Cupa României.

Am avut oferte și cred că vor mai fi dacă vom lucra la fel. Dar atâta timp cât mă pot dezvolta aici și am sprijinul tuturor, nu am niciun interes să plec", a spus Florin Maxim, potrivit Fanatik.

Corvinul Hunedoara, victorioasă în Cupa României

Corvinul Hunedoara a cucerit în premieră Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 3-2, la loviturile de departajare, într-un meci în care scorul a fost egal, după cele 90 de minute (1-1) şi după prelungiri (2-2), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

La prima sa finală, Corvinul, formaţie de ligă secundă, a câştigat trofeul şi are şansa de a evolua în cupele europene, dacă va primi licenţă din partea UEFA.