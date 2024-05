MM Stoica i-a dat replica lui Marius Șumudică, după noile atacuri la adresa FCSB: "Foarte haios!"

Arhicunoscutul tehnician român, Marius Șumudică, a comentat în mod critic forma fizică a lui Octavian Popescu, ceea ce a determinat o reacție din partea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

"Băi, Tavi, dacă bate vântul mai tare ești direct în peluză! Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe. Ce naibii vorbim? Te apuci tu să strigi: «Hai, băi, căpriorii!»", spunea Marius Șumudică, în cursul zilei de luni, la Fanatik.

Marius Șumudică a continuat să ironizeze echipa FCSB după ce Curtea de Apel București a decis că FCSB nu poate revendica palmaresul din perioada 2003-2007.

"Steaua este echipa Ministerului Apărării, Dinamo este echipa Ministerului de Interne, iar Rapid este echipa Ministerului de Transporturi. Eu asta am spus, nu stau să zic că are dreptate domnul Talpan, domnul Gigi Becali, domnul Mustață și așa mai departe.

Nu intru în polemici, sunt sincer. Îl respect cum respect și performanța FCSB-ului. Am văzut că au câștigat, acum, primul titlu din istorie, m-au ajuns din urmă. Suntem la egalitate", a declarat Marius Șumudică, conform sursei citate.

Replica lui MM Stoica

La auzirea acestor declarații, MM Stoica a reacționat și a răspuns în mod ironic. Președintele CA al FCSB a menționat că nu a găsit glumele lui Șumudică amuzante și că a încercat, fără succes, să râdă de ele.

"Foarte haios, foarte haios, doar că m-am chinuit să râd şi n-am putut, am încercat să mă gâdil cu o pană şi tot nu am putut. Nu prea e un subiect care să îmi creeze un interes major, suporterii sunt atraşi, eu nu fac polemică, am încercat să râd şi nu am putut, asta e, aştept altele mai hilare," a declarat MM Stoica, conform Orange Sport.