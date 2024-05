Antrenorul dorit de Rapid, la un pas să ajungă la FCSB! MM: "Îl tot primeam pe el!"

MM Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că l-a cunoscut pe Lennon în 2008, pe vremea când făcea parte din staff-ul celor de la Unirea Urziceni. Atunci, Lennon era secundul lui Gordon Strachan la Celtic, iar cele două echipe au jucat un meci amical, scor 2-2.

"L-am cunoscut pe Lennon când am fost în 2008 în cantonament la Glasgow, l-am cunoscut personal, era secund, chiar trebuie verificat, era secundul lui Gordon Strachan, am jucat acolo un meci amical, 2-2, ştiu că a dat Mehmedovic gol, care nu dădea gol niciodata.

S-a accidentat și Frunză, era şi Dan Petrescu, îl cunoştea toată lumea în Scoţia, în Marea Britanie, am jucat în baza lor de antrenament. Mi-a lăsat o impresie foarte bună, a fost un jucător mare, ştiam cine e, a fost un jucator mare pentru Celtic", a spus MM Stoica, pentru Orangesport.

Lennon, propus la FCSB

MM a dezvăluit că pe 3 mai a primit un mesaj de la un agent în care i-a fost propus Neil Lennon pentru banca tehnică, însă a refuzat propunerea susținând că FCSB are antrenor.

"Agenţii trimit jucătorii pe care îi au sub contract îi propun, trimit antrenorii pe care îi au sub contract, de foarte multe ori am văzut jucători la alte echipe pe care i-am văzut şi eu, îl tot primeam pe el, doar că nu căutam antrenor, recent, ma uit să îţi spun exact şi data, în aprilie, chiar pe 3 mai. Era o discuţie între agenţi, agentul pe care îl cunosc eu şi le-am spus că nu căutăm antrenor, avem antrenor.

Probabil că au fost propuşi şi la Rapid, probabil că agenţii ştiind că Rapidul caută antrenor", a mai spus MM Stoica.

Neil Lennon și-a trecut în CV cinci titluri și patru cupe cu Celtic și a antrenat ultima dată în 2022, la Omonia Nikosia.