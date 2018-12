Ce a ajuns sa faca Roberta Anghel, fosta arbitru de fotbal in Romania! FOTO

Roberta a fost arbitru de fotbal, insa a renuntat.

Roberta Anghel a vrut sa arbitreze in Liga 1, insa intre timp a renuntat si a ales alta meserie. Pasionata de sport, ea a devenit instructor de fintess si dansatoare in cluburile din Bucuresti. In trecut ea a practicat atletismul, fiind saritoare in inaltime.



Imaginile postate de rea atrag mii de reactii pe retelele de socializare, Roberta fiind admirata pentru fizicul ei.

IMAGINI IN GALERIA FOTO DE MAI JOS