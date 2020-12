OPINIE | Gabriel Chirea, despre planul diabolic pregatit pentru Dinamo: "Clubul are gripa spaniola, e programat sa moara in 2021"

In urma cu 4 luni intrebam daca Pablo Cortacero e un "Milionar excentric sau intermediar muerto de hambre?". Astazi avem raspunsul fara echivoc.

Te duci intr-o tara straina si primesti pe tava cel mai titrat club de fotbal din prima liga, in mod inexplicabil, fara sa inaintezi vreo garantie bancara ferma, apoi promiti investitii de 10 milioane de euro, instalezi la conducere acoliti si aduci jucatori cu salarii de 20-30.000 de euro pe luna. In urmatoarele 4 luni, nu bagi niciun ban in echipa, desi minti in fiecare saptamana ca i-ai trimis, iar antrenorul si mare pare parte dintre jucatori pleaca liberi de contract, dupa ce nu si-au primit niciun salariu de cand au semnat cu clubul tau.

Apare zvonul ca fondul de investitii din spatele firmei tale dintr-un paradis fiscal nu mai vrea sa preia clubul romanesc. Situatia generala la Dinamo devine una penibila pentru un club de Liga 1, fara mancare in cantonament, apa calda in vestiare si medic la antrenamente. Ceilalti salariati sunt si ei neplatiti de aproape jumatate de an, nu porti nicio discutie serioasa cu CNI si MAI pentru constructia noului stadion, nu investesti un euro in academie, minti ca banii tai sunt virati in conturi, dar au fost blocati momentan de diverse institutii europene de control financiar. Apoi, faci iures in Adunarea Generala a Actionarilor, cand ti se cer dovezi clare ca ai virat banii clubului, iti instalezi cu forta oamenii in acest organ de conducere si propui o marire fantasmagorica a capitalului social cu 5 milioane de euro.

Si, in loc sa iti asumi impotenta financiara, sa iti pui coada intre picioare si sa predai clubul asa cum l-ai luat, adica gratis, incepi un razboi rece cu nucleul dur al suporterilor echipei, care au tinut pana acum in viata Dinamo, au strans sume imense de bani ca sa fie luata licenta, au stins datorii, au platit facturi si angajati si au dat prime de joc echipei, in timp ce tu te bronzai sub soarele andaluz si vindeai garsoniere in Granada. Mai pui si bodyguarzii ca sa ii agreseze pe cei cativa fani, care au curajul ca sa iti reproseze in fata ca ori esti un iberic falit venit sa se imbogateasca usor in Romania, prin exploatarea unui club de fotbal de renume, crezand ca e o tara bananiera, ori esti o enigma financiara infasurata intr-un mister fiscal impachetat intr-o dilema baneasca, ori ai ca misiune falimentarea lui.

Cine mai asteapta banii lui Cortacero, la aproape 5 luni de preluarea lui Dinamo, inseamna ca are sperante mari in umanitate si e un optimist incurabil. Perceptia actiunilor sale de catre presa, opinia publica si fanii lui Dinamo e ca a venit cu scopul clar de a baga clubul in insolventa sau in faliment, iar actiunile indarjite ale fanilor au reusit sa ii dea momentan planurile peste cap. Oricum, faptul ca "Zero Barat", asa cum se traduce numele lui in limba spaniola, a intrat in posesia clubului, desi existau alti doritori cu mai mare bonitate financiara, spaniolul a depasit termenul din luna octombrie pentru achitarea tranzactiei catre Ionut Negoita, fara ca acesta sa declare intelegerea nula sau sa aiba vreo reactie publica, si camarila ibericului este cazata la hotelul fostului patron de mai multe luni, nu poate decat sa ridice mari semne de intrebare in privinta relatiei de colaborare dintre cei doi.

Cel mai probabil, in primele luni din 2021, Dinamo va intra pentru a doua oara in insolventa, la cinci ani dupa iesirea dintr-o prima astfel de perioada rusinoasa, cele mai mari datorii fiind catre ANAF si firmele fostului patron. Finantatorii au apoi termen de cateva luni pentru a achita datoriile micsorate, in caz contrar urmand sa se declare falimentul, Dinamo fiind ultima echipa de traditie din fotbalul romanesc neatinsa inca, care ar urma sa sucombe acum din cauza datoriilor. Daca Dinamo are programata o asasinare cu sicario spaniol, programul DDB si fanii lui Dinamo cheltuie degeaba banii stransi cu greu pentru un club deja condamnat la moarte.

Singura solutie viabila e infiintarea unui nou club, in vara viitoare, in Liga 5 sau Liga 4, al carui act de constituire sa fie construit pe regula 50+1 din Germania, unde nu poti juca in Bundesliga, daca asociatia fanilor nu detine puterea de decizie, adica 50% din actiuni plus inca una. Cu milioanele de lei stranse de asociatiile fanilor DDB si ADPD, cu ajutorul MAI in construirea noului stadion pana in 2023 si a academiei de juniori, cu marca "Dinamo" si palmaresul istoric cumparate la licitatia ulterioara falimentului ACSFC Dinamo, "cainii rosii" se intorc fara probleme in trei ani in Liga 1, cu un club mult mai sanatos decat acum. Oricum, un proverb romanesc spune ca "boala lunga, moarte sigura. Iar "gripa spaniola" pare sa fie cea mai periculoasa dintre toate.