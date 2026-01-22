Fostul selecționer a pus lupa pe cariera „Regelui” la marile cluburi din La Liga. Deși Hagi este considerat de mulți cel mai valoros fotbalist român din istorie, Pițurcă este de părere că fostul decar ar fi putut atinge un nivel mult mai înalt pe plan mondial dacă nu ar fi fost trădat de stilul său de joc din acea perioadă.



Pițurcă a precizat, în cadrul unui podcast, că individualismul l-a costat pe Hagi statutul de titular cert pe „Santiago Bernabeu” și „Camp Nou”.



„Așa a fost educat. El, când avea mingea, trebuia să o țină, să fixeze un adversar, să îl dribleze, și pe urmă pasa. Așa a făcut în continuare și aici a fost problema că nu a fost titular incontestabil la cele două echipe”, a spus Victor Pițurcă.



„Trebuia să fie numărul unu, peste Butragueno”



Antrenorul consideră că, strict din punct de vedere al talentului, Hagi le era superior vedetelor de la Real Madrid din acea vreme, dar îi lipsea o componentă esențială: altruismul în joc.



„Normal, la valoarea lui, când s-a dus la Real Madrid, trebuia să fie numărul unu! Nici Butragueno, nici Michel! Dar vedeți, el nu avea încă știința jocului colectiv”, a completat Pițurcă.



Fostul selecționer a subliniat că adevărata explozie a lui Hagi a venit abia după ce a înțeles importanța echipei, lucru care s-a întâmplat târziu, la Galatasaray. Dacă acea schimbare de mentalitate s-ar fi produs mai devreme, ar fi făcut diferența între un jucător bun și unul de top mondial, crede Pițurcă.



„El de-abia când a venit la Galatasaray, atunci a început să joace colectiv, formidabil și a arătat adevărata lui valoare. El, dacă și-o arăta la Real Madrid, la Barcelona, nu mai era în primii 50, era în primii 10 sau în primii 5!”, a încheiat Victor Pițurcă.

