OPINIE | Gabriel Chirea, despre parodia numita Cupa Romaniei: "Elefantul fugea printre jucatori. L-ati vazut si voi?"

Finala Cupei Romaniei din 2020 va ramane in istorie din cateva motive jenante.

La inceput, finala trebuia sa se desfasoare la Craiova, dar locatia a fost ulterior mutata la Ploiesti pentru ca... De fapt, nu se stie exact de ce. Probabil ca gazdele din Oltenia nu au mai vrut sa gazduiasca meciul, daca echipa lor a fost eliminata in sferturile de finala si rivala FCSB era favorita sa primeasca trofeul pe stadionul din Banie. Apoi, gazonul de pe "Ilie Oana" nu este unul grozav, desi arena ploiesteana continua sa fie aleasa cu incapatanare, in ultimii ani, pentru gazduirea mai multor evenimente importante, printre care finale de competitii sau partide ale nationalelor U21 si de seniori. Printre victimele recente ale suprafetei de joc de la Ploiesti se gaseste inclusiv Vlad Chiriches, care si-a rupt genunchiul stang la meciul cu Muntenegru.

Apoi, nivelul meciului a fost unul foarte slab, cu tot arsenalul de stangacii scoase la iveala, de la asezare defectuoasa in teren si preluari gresite la rare momente de cursivitate si un gol venit dupa o executie tragi-comica. Nici arbitrajul lui Sebastian Coltescu nu a ajutat fotbalul, fiind la fel de enervant ca intotdeauna, cu aceleasi "ciupeli" (sau poate greseli) deranjante, atitudine aroganta si cresterea starii de nervozitate printre jucatori si oficiali, sub privirile admirative ale sefilor CCA, Kyros Vassaras si Alexandru Deaconu, aflati in inaltul tribunei. Prezenta grecului la finala a fost o surpriza placuta, el fiind un fel de Sasquatch al FRF, la fel cum Gino Iorgulescu este un fel de Bigfoot al LPF. Dar vizita lui Vassaras la Ploiesti a venit, probabil, pe fondul penuriei de turisti din Grecia, unde are afaceri in turism si unde coronavirusul a lasat urme adanci in principala ramura economica elena, si, posibil, in incercarea de a mai ademeni cativa colegi federali pe plajele frumoase din Thassos, Zakynthos, Paralia Katerini si Halkidiki.

Dar, problema cea mare, senzatia ca ceva e in neregula, elefantul care s-a plimbat pe teren timp de 90 de minute plus prelungiri, apoi s-a urcat de podiumul de premiere, a fost modul direct in care FRF le-a ajutat pe cele doua echipe sa isi dea rendez-vous la Ploiesti. Ambele cluburi au incalcat regulamentul in meciurile din semifinale, folosind jucatori care erau suspendati din cauza cumulului de cartonase galbene. Daca Poli Iasi a preferat sa nu faca prea mult scandal si sa isi vada de meciurile de campionat, presedintele clubului fiind un fost angajat al Federatiei, in schimb Dinamo a depus plangere la Comisia de Disciplina, urmata de o sesizare a FRF, prin secretarul general Radu Visan. Insa, surpriza!, sesizarea acestuia in "Cazul Vlad" nu a fost regulamentara, ea trebuind sa fie facuta de Departamentul Competitii, iar plangerea lui Dinamo nu a mai fost judecata din cauza unui viciu de procedura!

In timp ce "cainii" ameninta ca merg la TAS si cer daune de 5 milioane de euro, fecesebistii au fost ingrati si nu l-au chemat pe Visan pe podium, ca sa ii inmaneze o medalie si sa ridice si el trofeul deasupra capului. Gestul a fost urat, din moment ce cel mai bun karatist dintre angajatii FRF si cel mai bun angajat FRF dintre karatisti a avut un rol determinant in succesul FCSB, poate mai mult decat apararea "ros-albastrilor", din moment ce a scos din poarta trei goluri doar printr-o simpla semnatura. Haosul din regulamente este atat de mare, incat Sepsi nu a putut sa il foloseasca pe Istvan Fulop in finala, nestiind daca este suspendat sau nu. Numeroasele email-uri si apeluri ale covasnenilor catre FRF au ramas fara raspuns, intr-un episod halucinant, o combinatie de birocratie imorala si nepasare desantata.

Ultimul episod, prezentat in presa ca o lovitura de imagine pentru FCSB, a fost oprirea autocarului echipei si sarbatorirea alaturi de fanii echipei, la Berceni, adanc in noapte. Imaginile cu capitanul Florin Tanase, dandu-i trofeul Cupa Romaniei, o competitie onorabila ajunsa la a 82-a editie, lui Gheorghe Mustata, proaspat eliberat din inchisoare, in ianuarie 2020, dupa ce fusese condamnat la 13 ani de detentie pentru complicitate la tentativa de omor si santaj prin taxe de protectie, ar trebui sa sperie si putinii sponsori ramasi alaturi de fotbalul romanesc. Una peste alta, se pare ca pandemia de coronavirus ramane una dintre cele mai mici probleme ale fotbalului romanesc. Daca ar fi trait sa vada finala asta de Cupa, probabil ca I.L. Caragiale ar fi zis "Impingere de la spate sa fie, daca o cer interesele, dar cel putin s-o stim si noi!".