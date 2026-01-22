VIDEO EXCLUSIV Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor

Apune era CSM București? Echipa din Ardeal care a urcat pe locul 1 în Liga Florilor Handbal
Liga Florilor și Liga Zimbrilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

CSM Târgu JiuLorena OstaseDanila So DelgadoGloria BistritaȘtefania Stoica
CS Gloria Bistriţa a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 33-19, miercuri seara, în TeraPlast Arena, într-un meci din etapa a 13-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Bistrițencele, care au parcurs bun și în Champions League, au urcat astfel pe locul 1 în Liga Florilor, deasupra campioanei en-titre CSM București.

Gloria Bistrița - CSM Târgu Jiu 33-19

Gloria a condus de la un capăt la altul al meciului, câştigând la o diferenţă confortabilă, de 14 goluri, urcând provizoriu pe primul loc.

Ştefania Stoica a marcat 7 goluri pentru Gloria, iar Danila So Delgado şi Lorena Ostase câte 5 goluri.

Suedeza Matilda Forsberg, transferată chiar înaintea acestui meci, de la IK Savehof, a marcat două goluri pentru formaţia bistriţeană.

Alexandra Maria Frăţilescu Gavrilă a marcat 6 goluri pentru oaspete, iar Helena Gilda Simao Paulo 5.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 24 puncte (13 jocuri)

2. CSM Bucureşti 23 p (12 j)

3. CSM Corona Braşov 18 (12)

4. CSM Slatina 14 (12)

5. SCM Râmnicu Vâlcea 13 (12)

6. HC Dunărea Brăila 12 (12)

... Agerpres

