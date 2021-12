Dinamo va avea un nou acționar! Surpriză-mare în ceea ce îl privește pe înlocuitorul lui Cortacero 

După plecarea lui Mircea Rednic, Dinamo primește o nouă veste. Pablo Cortacero îi va ceda compania Lotus Perfect Products SRL, care deține 72% din procentele lui Dinamo, lui Dorin Șerdean.

Cornel Țălnar a anunțat mutarea spunând că fostul preșdedinte al clubului, plecat după ce a fost contestat de suporteri, va reveni la cârma echipei din Ștefan cel Mare. Tranzacția va avea loc pe 1 ianuarie.

„Eu nu am crezut niciodată că, în istoria acestui club, pentru care am jucat şi am antrenat, se poate întâmpla aşa ceva. Dezastrul este rezultatul celor din PCH, după ce ei au preluat echipa şi au dus-o în moarte clinică. Sperăm ca, din 1 ianuarie, când domnul Şerdean va prelua pachetul acţiunilor, lucrurile se vor schimba.

Sunt optimist pentru că există discuţii cu mai mulţi posibili investitori interesaţi, entităţi, care au aşteptat ca planul de reorganizare să fie aprobat, să treacă, să ştie care sunt datoriile şi să înceapă negocierile. Aceştia vor să vină, să bage banii necesari şi să scoată cât mai repede clubul din insolvenţă, există această oportunitate”, a anunţat Cornel Ţălnar pentru PlaySport.