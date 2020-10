OPINIE | Gabriel Chirea, despre naturalizarea si convocarea lui Camora: "Radoi si-a triplat un post, dar si-a creat mii de probleme"

Prin chemarea unui jucator strain de aproape 34 de ani, Radoi si FRF au creat un subiect de discordie in cel mai prost moment posibil, chiar inaintea barajului cu Islanda.

Atentionati de ultrasii de la "Uniti Sub Tricolor", o factiune eclectica de suporteri ai nationalei, care i-au insotit pe "tricolori" la toate meciurile din ultimii 10 ani, si la bine, si la greu, ca vor comite o gafa daca il vor convoca pe Mario Camora la reprezentativa Romaniei, Mirel Radoi si sefii FRF si-au asumat un risc imens prin chemarea fotbalistului nascut in Portugalia pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria. Chemarea lui Camora pentru aceste partide a devenit o bomba cu ceas, in urma unei decizii prin care oficialii FRF incearca, probabil, sa intre si ei in randul lumii "civilizate". Dar uita ca Romania nu a fost niciodata in existenta sa imperiu, nu exista un sentiment de vina innascuta si nu are de facut reparatii morale catre foste colonii, iar romanii, oricat l-ar ascunde sub nemultumiri si lamentari, pastreaza inca un puternic substrat nationalist. Acesta nu este nici rasism cronic si nici xenofob violent, cum vor unii sa ne convinga, dovada fiind modul in care se comporta romanii cu vecinii tarii, cu strainii care ne viziteaza sau cu autohtonii, in tarile in care au emigrat.

Apoi, vin la rand chestiunile de ordin sportiv si organizatoric. In primul rand, Camora va implini 34 de ani pe 10 noiembrie 2020, fiind cu doar 5 ani mai tanar decat Radoi. Oricat de bine si-ar fi organizat viata extrasportiva si orice gene minune lusitane ar avea, jucatorul de la CFR Cluj nu poate reprezenta o solutie pentru Romania pe termen mediu si lung. Asa cum calomniatorii sai spun ca nu este nici macar aproape sa poata reprezenta o solutie pentru Portugalia, tara natala, care ii are pe postul sau pe Raphael Guerreiro (Dortmund), Mario Rui (Napoli), Ruben Vinagre (Wolverhamton), Kevin Rodrigues (Eibar) sau Nuno Mendes (Sporting). "Plombarea" cu jucatori straini oricum nu rezolva principalele probleme ale fotbalului romanesc, investitile extrem de firave in copii si juniori si lipsa unei instructii de calitate la nivel juvenil.

In al doilea rand, convocarea lui inseamna un scuipat in fata pentru Nicusor Bancu (28 ani) si Alin Tosca (28 ani), jucatori care au dus greul in ultimele preliminarii, sunt integrati deja in echipa si nu au avut evolutii mai prejos la echipa de club, dar si o intarziere pentru promovarea lui Florin Stefan (24 ani), Ionut Pantiru (24 ani), Mihai Velisar (22 ani), Raul Oprut (22 ani), Radu Boboc (21 ani) sau a altor tineri, fotbalisti care joaca foarte bine in Liga 1 sau la nationala U21. In plus, e greu de crezut ca coechipierii il vor primi foarte calduros, in conditiile in care poate fi privit ca primul pas pentru o inlocuire a lui Tatarusanu cu un portar polonez, a lui Chiriches cu un fundas italian, a lui Marin cu un mijlocas francez sau a lui Keseru si Puscas cu atacant brazilian, daca Bancu e considerat prea slab si nu exista nicio solutie autohtona pentru inlocuirea lui.

In al treilea rand, Radoi isi asuma un mare risc din punct de vedere al perceptiei publice. Daca nu il baga titular in meciul cu Islanda, selectionerul va fi acuzat ca l-a convocat pe Camora doar pentru a inchide gura jurnalistilor si suporterilor care au militat sa ajunga la lot, dar si pentru a ascunde sub pres acuzatiile neverificate de rasism ale suedezilor, care, pot crede unii acum, chiar au avut un sambure de adevar si poate ca FRF incearca sa pacaleasca perceptia UEFA. Daca va juca cu Camora titular si fundasul CFR-ului va fi greu de integrat, va gresi flagrant sau va avea o evolutie stearsa, atunci va da apa la moara contestarilor deciziei de naturalizare rapida, iar fotbalistul va bifa o singura convocare si se va inchide pentru multi ani usa oricarei alte naturalizari, asa cum s-a intamplat dupa episodul "Max Nicu". Daca va juca extraordinar, atunci e bine pe termen scurt, dar pe termen lung exista pericolul ca presa si unii fani sa inceapa sa faca football fantasy si sa propuna tot mai multi jucatori straini la prima reprezentativa.

In al patrulea rand, dupa ce reusise sa calmeze spiritele, in urma celor patru puncte castigate in meciurile cu Irlanda de Nord si Norvegia si a evolutiei decente a "tricolorilor", Radoi a deschis un nou front de lupta in care nu poate invinge, chiar cu cei mai fanatici suporteri ai nationalei, care au insotit si sustinut echipa la absolut toate meciurile oficiale si amicale la care a fost permis accesul publicului. Acestia postasera un comunicat pe 14 septembrie, in care ii cerusera imperativ lui Radoi sa nu cedeze presiunilor si sa nu cheme jucatori nascuti in afara Romaniei pentru urmatoarele intalniri. Acum, ultrasii au transmis ca "nationala e o chestie de principiu - la fel ca drapelul, imnul sau ziua nationala a unei tari. Nu le schimbi dupa bunul plac, cand altele ti se par mai atragatoare. Mergi cu ele mai departe si incerci sa le dai stralucire. Cu ce ai, cu ce poti. Asta nu a inteles Radoi asa ca ii uram o cat mai scurta cariera la carma selectionatei", anuntandu-se o relatie tumultoasa cu nucleul dur al galeriei nationalei.

Nu in ultimul rand, Radoi, la fel ca si predecesorii sai, lasa loc de interpretari in aceea ce priveste modul in care se face selectia. Unii vor putea fi indreptatiti sa acuze diverse interese obscure, daca Camora, un jucator de aproape 35 de ani, este convocat, in urma unor demersuri complicate de naturalizare. "Daca veteranul Camora e tocmai bun pentru echipa nationala, atunci de ce Cristi Sapunaru (36 ani), Cosmin Moti (35 ani), Ovidiu Hoban (37 ani), Costel Pantilimon (33 ani), Gabi Torje (30 ani) sau Alex Chipciu (31 ani) sunt refuzati pentru ca sunt considerati prea batrani?”, e posibil sa intrebe unii microbisti si fani ai acestora.

Sigur, Mario Jorge Malico Paulino spune ca se considera pe jumatate roman, fiind casatorit cu o romanca si locuind in Romania in ultimii 9 ani. Nu a tanjit dupa pasaportul unui stat UE, cum ar putea fi acuzat un african, un sud-american, un ex-iugloslav sau un asiatic, dar a primit cetatenia si si-a indeplinit un vis - sa joace pentru o echipa nationala si poate chiar sa ajunga la un turneu final de Campionat European. Insa, convocarea sa a creat mai multe probleme decat a rezolvat. Selectionerul Radoi si-a triplat postul de fundas stanga, dar nu ne-a vindecat nici de rasism si nici de xenofobie, nu urmeaza nici sa primeasca Premiul Nobel pentru pacea in fotbal si nu si-a intarit lotul cu un fotbalist de clasa mondiala, care sa poata castiga meciurile de unul singur. In schimb, si-a urcat in cap multi dintre suporterii nationalei inaintea celui mai important meci din ultimii ani si tensiunea acumulata ar putea sa il coste, in final, chiar postul.