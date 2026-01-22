Liderul roș-albaștrilor acuză mici probleme fizice și îi va face loc în echipa de start lui Baba Alhassan, o mutare de ultim moment care schimbă structura echipei lui Charalambous și Pintilii pentru partida cu Dinamo Zagreb.



Astfel, campioana ultimelor două sezoane merge în capitala Croației fără omul care dicta ritmul la mijlocul terenului și alege să pună în loc un fotbalist cu un profil cu totul și cu totul diferit de cel al lui "Tase". Ce pierde și ce câștigă FCSB?



Mai multă forță și siguranță, mai puțină imaginație



Cu Lixandru punct fix în fața apărării, Tănase avea rolul de a filtra baloanele spre linia ofensivă, de a-și folosi inteligența fotbalistică pentru a apărea la finalizare și a coordona ritmul de joc în funcție de modul în care curge meciul. Ar fi interpretat rolul unui optar versatil, partitură pe care Baba Alhassan nu o are în repertoriu.



În locul unui fotbalist tehnic, cu viziune și multă "șmecherie" fotbalistică va apărea un închizător de meserie, cu apariții sporadice aproape de careul advers. Logic, Baba îl va completa pe Lixandru în încercarea de a distruge cât mai multe dintre atacurile poziționale ale croaților, va fi al doilea "câine de pază" din fața stoperilor și va încerca să repete evoluția foarte bună din debutul grupei de Europa League, când a fost printre cei mai buni de pe teren cu Go Ahead Eagles.



FCSB pierde din viteza cu care va circula balonul, dar câștigă un fotbalist puternic la mijlocul terenului, contondent în dueluri, care nu-și va asuma multe riscuri pe construcție și va fi un om de încredere și la fazele fixe. Meciul e un test în sine pentru Baba Alhassan, cel care, odată cu venirea lui Ofri Arad, își va lua la revedere de la șansele de titularizare în Superligă. Dar o evoluție solidă l-ar putea să crească în ochii lui Gigi Becali.



Mai multă libertate pentru Olaru



Pe cale de consecință, dispariția lui Florin Tănase de la mijlocul terenului modifică și datele problemei pentru Darius Olaru. Distribuit pe poziția de număr zece, căpitanul FCSB-ului va fi degrevat de unele sarcini defensive, având certitudinea că Lixandru și Baba vor face treaba murdară.



Cum Dinamo Zagreb propune un modul 4-3-3, Olaru va fi nevoit să coboare în multe momente pentru a echilibra numeric lupta de la mijlocul terenului, însă efortul pe care-l va depune ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, mai mic în comparație cu scenariul în care-l avea în spate pe Florin Tănase. Detaliu care face ca decarul să joace mai aproape de poarta adversă, fără presiunea continuă de a se întoarce și a acoperi zone de teren rămase libere la urcările în atac ale lui Tănase.



O situație care-i convine de minute lui Olaru, mai ales că-i va avea aproape pe Cisotti, omul cu care se înțelege de minune, și Bîrligea, un atacant de forță care-i va crea spații și îi va permite să se desfășoare pe întreg frontul ofensiv.



Zero soluții de pe bancă!



MM Stoica așteaptă un meci cu un ritm alert, argumentând ideea prin prisma faptului că gazdele au tuns foarte scurt gazonul, scenariu plauzibil în care efortul depus e mai mare decât de obicei. Și croații sunt o echipă alertă, se va alerga mult de ambele părți, oboseala va interveni și ea, la fel cum pot apărea situații neașteptate precum o accidentare sau un risc de eliminare.



În mod normal, Baba Alhassan ar fi fost prima opțiune de pe banca de rezerve pentru unul dintre cele două posturi de la mijlocul terenului. Cu el upgradat la statutul de titular, Charalambous și Pintilii au rămas fără niciun mijlocaș central de meserie pe banca de rezerve, o problemă fizică împiedicându-l pe Vlad Chiricheș să facă deplasarea în Croația.



Soluțiile vor veni, în acest caz, tot din primul 11: Cisotti sau Olaru retrași lângă unul dintre mijlocașii de acoperire și suflu proaspăt de pe bancă pe una dintre cele două poziții ofensive!

