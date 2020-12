OPINIE | Gabriel Chirea, despre scandalul rasist de la Paris: "Coltescu nu isi avea locul in Champions League. E un arbitru slab si arogant"

Afirmatiile deplasate ale lui Sebastian Coltescu din timpul partidei PSG - Istanbul BB tocmai au costat brigada lui Ovidiu Hategan prezenta in semifinala sau finala Champions League, Europa League si Euro 2020.

Intr-o lume care cauta cu staruinta motive sa se simta tot mai ignita de cele mai mici afirmatii, era o chestiune de timp pana cand un arbitru, fotbalist, antrenor sau conducator roman avea sa fie folosit ca exemplu si sa fie drastic sanctionat pentru a se demonstra ca UEFA ia in serios lupta contra rasismului. In timp ce pe stadioanele Europei, nationala si echipele romanesti nu sunt scoase din "tiganii", "hotii", "cersetorii" si alte insulte revoltatoare, am fost aproape de sanctiuni drastice la meciul cu Suedia, din noiembrie 2019, cand Alexander Isak a cerut oprirea meciului si castigarea partidei de catre scandinavi la masa verde, din cauza unor scandari rasiste pe care doar el le-a auzit. Pe de alta parte, au existat cazuri de jigniri cu iz rasist, in care au fost implicati jucatori, antrenori si conducatori romani, neluate prea in serios de FRF sau LPF, iar episodul de la meciul PSG - Istanbul BB poate este doar o consecinta a lipsei lor de actiune.

Insa, dincolo de ce a zis Coltescu si daca termenul a fost atat de profund jignitor ca sa opreasca un meci de Champions League, arbitrul roman plateste tribut satului fara caini care a redevenit arbitrajul romanesc, in ultimii 5 ani. Orice prestatie ar avea sau orice ar zice un arbitru in Liga 1 sau Cupa Romaniei, el nu risca nicio pedeapsa, ci, in multe cazuri, valoarea modesta din competiile interne a fost rasplatita cu prezente in cupele europene. Arbitrii au ajuns sa decida cine castiga trofee si cine retrogradeaza, iar in aceasta perioada nu numai ca nu au primit suspendari, ci i-au injurat, jignit si ironizat pe fotbalistii si antrenorii revoltati, trimitandu-i in tribuna pe banda rulanta sau acordandu-le cartonase pana si la vestiare. De exemplu, la finalul lunii noiembrie, Radu Petrescu, un alt arbitru de pe lista UEFA, l-a numit "puscarie de fotbalist" pe Florin Gardos in timpul unui meci din Liga 1, fara ca incidentul sa fie anchetat corespunzator sau sa existe sanctiuni.

Nu stiu daca Coltescu este un "white supremacist", cel mai probabil este doar un infumurat sarac cu duhul. Dar sigur el este un arbitru foarte slab si o persoana mult mai aroganta decat ar trebui sa ii permita prestatiile din Romania. Lipsa lui de judecata sigur nu il recomanda pentru avansarea in corpul de arbitri UEFA. El nu avea ce cauta la un meci din Champions League, in primul rand pentru ca valoarea sa ca arbitru, zecile de meciuri stricate in competitiile interne, atitudinea nepotrivita si deciziile profund eronate nu il recomandau sa fie in brigada pentru cea mai prestigioasa competitie mondiala inter-cluburi. Poate Coltescu si-a dat in petic la meciul de la Paris si e vinovatul efectiv al episodului rasist, dar Kyros Vassaras si Alexandru Deaconu, sefii CCA sunt vinovatii morali, si ar trebui, macar acum, in al doisprezecelea ceas, sa suporte o parte dintre consecinte sau macar sa schimbe modul in care se lucreaza si se avanseaza in arbitrajul romanesc.

Din pacate, odata cu Coltescu vor avea de suferit si ceilalti trei arbitri din brigada lui Ovidiu Hategan, aflati la al saselea meci de Champions League in acest sezon, o performanta fara precedent pentru arbitrajul romanesc. In loc ca Hategan sa conduca o semifinala sau finala de Champions League, Europa League si Euro 2020, el va fi bagat in aceeasi oala cu rasistul Coltescu, care fusese inclus in brigada sa, probabil, doar ca sa isi ia baremul si sa isi completeze colectia de tricouri de fotbal. Ar fi bine ca acest episod sa schimbe din temelii arbitrajul romanesc, dar e putin probabil, asa ca arogantul Coltescu isi va mai demonstra "competenta" mult si bine in Liga 1.