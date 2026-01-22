Zilele lui Trent Alexander-Arnold (27 de ani) la Real Madrid par să fie numărate, după nici 7 luni petrecute pe Santiago Bernabeu.

Trent Alexander-Arnold, din ce în ce mai aproape de plecarea de la Real Madrid

Deși fundașul dreapta englez s-a numărat printre fotbaliștii cei mai doriți de conducerea madrilenilor din ultimii ani, evoluțiile sale nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Alexander-Arnold nu a oferit siguranță pe fază defensivă și nu a reușit să fie decisiv în atac. Accidentările repetate au influențat, incontestabil, evoluțiile fotbalistului transferat de la Liverpool. Inclusiv în prezent este indisponibil până pe 2 februarie din cauza unor probleme musculare.

Alvaro Arbeloa l-a îndemnat să plece

În tot acest context, antrenorul Alvaro Arbeloa a purtat o discuție personală cu Trent Alexander-Arnold. L-a informat, conform publicației „El Nacional”, că ar fi bine să își găsească o nouă echipă la care să evolueze din vară.

Arbeloa consideră că scenariul plecării lui Trent Alexander-Arnold de pe Santiago Bernabeu este cel mai bun atât pentru echipă, cât și pentru jucător.

