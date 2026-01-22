Zilele lui Trent Alexander-Arnold (27 de ani) la Real Madrid par să fie numărate, după nici 7 luni petrecute pe Santiago Bernabeu.
Trent Alexander-Arnold, din ce în ce mai aproape de plecarea de la Real Madrid
Deși fundașul dreapta englez s-a numărat printre fotbaliștii cei mai doriți de conducerea madrilenilor din ultimii ani, evoluțiile sale nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.
Alexander-Arnold nu a oferit siguranță pe fază defensivă și nu a reușit să fie decisiv în atac. Accidentările repetate au influențat, incontestabil, evoluțiile fotbalistului transferat de la Liverpool. Inclusiv în prezent este indisponibil până pe 2 februarie din cauza unor probleme musculare.
Alvaro Arbeloa l-a îndemnat să plece
În tot acest context, antrenorul Alvaro Arbeloa a purtat o discuție personală cu Trent Alexander-Arnold. L-a informat, conform publicației „El Nacional”, că ar fi bine să își găsească o nouă echipă la care să evolueze din vară.
Arbeloa consideră că scenariul plecării lui Trent Alexander-Arnold de pe Santiago Bernabeu este cel mai bun atât pentru echipă, cât și pentru jucător.
- 16 meciuri și 3 pase de gol a adunat fundașul dreapta la Real Madrid.
- 10 milioane de euro au plătit madrilenii pentru transferul lui Trent Alexander-Arnold de la Liverpool.